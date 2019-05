La ULE analizará el Brexit, la unión bancaria y las hipotecas y productos híbridos La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha organizado una jornada que tratará sobre estos temas el próximo lunes 20 de mayo a partir de las 10:30 horas LEONOTICIAS Viernes, 17 mayo 2019, 20:59

El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE (Campus de Vegazana) acogerá el lunes 20 de mayo a partir de las 10:30 horas una jornada que ha sido organizada desde el proyecto internacional 'Banking platform to provide basic knowledge on key issues about EU financial system', en la que se abordarán en profundidad algunos de los temas que centran en la actualidad el interés del ámbito de la economía.

La primera de las intervenciones tratará sobre 'La Unión Bancaria Europea' y correrá a cargo de dos expertos que acudirán a León desde las oficinas en las que desarrollan sus tareas en Bruselas. Se trata de Mariano Abad Menéndez, Jefe de la Unidad de Estabilidad Financiera de la Unión Europea, y Eleuterio Vallelado González, Analista económico de dicha unidad y Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Valladolid.

A las 12:30 horas, será Guillermo Fernández García, Associate Director en Ipsos MOR. Londres, quién presentará una ponencia titulada 'El Brexit desde Reino Unido', en la que ofrecerá información sobre la situación actual del proceso del que está pendiente toda la Unión Europea.

Mesa redonda sobre hipotecas y productos híbridos

Por la tarde se reanudará la sesión a las 17:00 horas, con una interesante mesa redonda sobre 'Hipotecas y productos híbridos', en la que intervendrá Ana del Ser López, Presidenta de la Audiencia Provincial de León, Diana Barrio Alonso, Gestora Comercial del Banco Sabadell, y Anabelén Casares, Adjunta al Procurador del Común.

Desde la organización de esta jornada se ha insistido en el hecho de que se haya contado con miembros de la Comisión Europea (Bruselas), así como personal del Poder Judicial y de diferentes empresas privadas, lo que va a hacer posible que sean expuestos todos los puntos de vista en las temáticas planteadas.

Se apunta también que además de la importancia de los ponentes, hay que considerar la oportunidad e interés de las intervenciones que se van a exponer en la ULE, ya que varios de los ponentes se trasladarán a León desde Bruselas o Londres.

Finalmente hay que indicar que la entrada será libre hasta completar el aforo para todas las personas que estén interesadas.