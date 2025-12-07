leonoticias - Noticias de León y provincia

Una alianza cita en la ULE a jóvenes investigadores de nueve universidades europeas

Trece estudiantes de doctorado participan en una semana intensiva de formación, trabajo en red y talleres

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:45

La Universidad de León (ULE) se ha convertido en el punto de encuentro para jóvenes investigadores europeos con la celebración del 'PhD Journey 2025', una iniciativa de la alianza Eureca-Pro destinada a fortalecer la comunidad doctoral y potenciar las habilidades transversales de sus futuros doctores.

El evento, liderado por el equipo local de Eureca-Pro, ha contado con la coordinación técnica de Beatriz Álvarez y de la coordinadora en la Universidad de León de la Escuela de Doctorado (Doctoral School), Beatriz Jiménez. Durante estas jornadas, 13 estudiantes de doctorado procedentes de universidades que conforman el consorcio (Austria, Alemania, Polonia, Rumanía, Francia) se han dado cita en León para compartir experiencias y avanzar en su formación investigadora.

El programa ha estado diseñado para ir más allá de la investigación académica tradicional, poniendo el foco en el trabajo en red y el desarrollo de competencias, clave para el investigador del siglo XXI. Los participantes han asistido a 'workshops' impartidos por investigadores locales de la Universidad de León, fomentando así el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias entre los distintos grupos de investigación de la alianza.

Cada participante ha contado con la tutorización de un investigador de la ULE para asesorarle y ayudarle en su futura tesis o trabajo de investigación. En total, 12 grupos de investigación han participado en este intercambio de conocimiento y acogieron a estudiantes de doctorado, con una amplia variedad de disciplinas como Economía, Educación, Salud, Biología, Ingenierías, Derecho o Geología.

«Eventos como el 'PhD Journey' son fundamentales para construir una identidad común y ofrecer a los doctorandos oportunidades únicas de movilidad y crecimiento profesional en un entorno europeo; ayudando a generar y compartir conocimientos, así como a estrechar lazos entre las diferentes universidades que forman esta alianza de universidades europeas centrada en la sostenibilidad», sostiene Beatriz Álvarez.

