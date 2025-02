Telefónica convierte a León en punto estratégico desde el que preservar la ciberseguridad de industrias y empresas

leonoticias León Domingo, 10 de mayo 2020, 14:03 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

El Centro de Ciberseguridad en Industria 4.0 de Telefónica (C4IN) dedica una parte importante de su actividad a garantizar la seguridad de los llamados endpoints o equipos finales de usuario, clave de la seguridad informática de las empresas y que se hace más vulnerable con el teletrabajo. Por esto este centro se ha convertido en esencial durante el confinamiento y la crisis de la covid-19.

Desde el Parque Tecnológico de León, ElevenPaths, la división de ciberseguridad mundial de Telefónica, monitoriza, detecta y gestiona incidentes de sus clientes en todo el mundo en los endpoints o dispositivos desde los que los usuarios se conectan a la red (ordenadores, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes…).

C4IN Forma parte del SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) Global de Telefónica, que opera la seguridad de sus clientes de manera unificada desde distintas ubicaciones del mundo. Sólo para ilustrar la capacidad del SOC Global de Telefónica, en la que C4IN está integrado, cabe destacar que la red cuenta con más de 10.000 clientes de servicios gestionados, más de 60.000 Pymes, más de 16.500 dispositivos monitorizados y más de 5 millones de endpoints, que van desde dispositivos móviles, hasta puestos de trabajo.

C4IN nació en octubre de 2019 de la mano de socios estratégicos para Telefónica como la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICE de la Junta de Castilla y León; el Ayuntamiento de León, a través del Ildefe, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, Incibe, dependiente del entonces Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, además de ElevenPaths, el área de Seguridad de Telefónica.

El director de C4IN, José A. Cascallana, afirma que «el contexto de trabajo remoto masivo, sin la planificación adecuada y sin tener en cuenta la ciberseguridad, hace que se incremente el riesgo de exposición a ciberataques, que es lo que estamos combatiendo precisamente desde León, para todos nuestros clientes dentro y fuera de España». El confinamiento causado por el COVID19 «ha llevado a cientos de miles de empleados a trabajar desde casa, de la noche a la mañana, sin oportunidad de realizar un ensayo previo», afirma. Y recuerda que junto a los aspectos sociales de la adaptación, organización y creación de nuevos hábitos, «no podemos olvidar cuestiones claves de las herramientas tecnológicas con las que desarrollamos nuestra actividad como la seguridad».

Por tanto, «la actividad de Operaciones desde C4IN es más relevante que nunca», sentencia Cascallana y recuerda que es en los endpoints «donde se almacena la información más sensible de las empresas y se convierte en el eslabón más débil de seguridad que permite a los atacantes entrar en la red de empresa a través del usuario final».

Consejos sencillos contra el cibercrimen

Las situaciones de crisis son explotadas por los ciberdelicuentes para buscar el fraude, robo de datos, dinero y aunque lo deseable, según los expertos, sería no tener que utilizar el ordenador familiar para el trabajo (o el del trabajo para tareas personales), «la situación real es que el uso de dispositivos personales para tareas profesionales se ha disparado», asegura Cascallana. En el caso de tener que hacerlo las recomendaciones que hace son las habituales: «tener las últimas actualizaciones de software instaladas, tener un antivirus instalado, no conectarse a wifi de terceros, no acceder a páginas extrañas, no abrir adjuntos de correos no conocidos, hacer copias de seguridad periódicas, etc.».

Otra recomendación importante es crear distintas cuentas de usuario para el uso profesional y familiar del equipo, «la empresa que autoriza el uso de un dispositivo ajeno a ella con acceso a sus servicios, debería dotar al empleado de una red privada virtual (VPN) para conectar el equipo a sus servidores a través de una conexión más segura». Si el equipo lo proporciona la empresa, «seguir las políticas fijadas por la misma, hacer un uso exclusivamente profesional del mismo y no modificar las configuraciones.»

El responsable de C4IN recuerda que el Centro sigue trabajando, también, en su segunda línea de actividad «en la innovación y desarrollo de soluciones y productos que mejoren la competitividad y permitan a empresas e industrias adelantarse a los retos futuros».

«Desde la inauguración del Centro en octubre de 2019, hemos participado en distintas jornadas de concienciación, innovación, grupos de trabajo locales y regionales de ciberseguridad, y estamos llegando a acuerdos con entidades relevantes, tanto de León como del resto de Castilla y León, con el objetivo de cumplir los hitos fijados para el Centro, aparte de la mencionada actividad de Operaciones».

Investigación en ciberseguridad

Además, anuncia que «es el momento de dar un paso más cumpliendo la hoja de ruta marcada y vamos a lanzar desde León la línea de investigación en ciberseguridad industrial de Telefónica». Para ello ya está en marcha la contratación de perfiles de investigación.

C4IN se integrará así en los próximos meses en la red global de laboratorios de investigación que tiene actualmente ElevenPaths, con sedes en Málaga, Vigo, A Coruña, Valencia, Madrid, Granada, Buenos Aires y Miami. Gracias a ElevenPaths y a Telefónica, León seguirá ganando peso y reconocimiento a nivel internacional en el ámbito de la ciberseguridad.