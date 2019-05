72 infografías elaboradas alumnos y 33 trabajos de adultos se presentan al Día de Internet del Incibe Edificio del Incibe. La iniciativa tiene como objetivo contribuir a favorecer el uso seguro y responsable de la Red y fomentar la capacidad de análisis crítico LEONOTICIAS Viernes, 17 mayo 2019, 21:14

En el marco de la celebración del Día Mundial de Internet, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, ha entregado hoy los premios de su concurso de infografías 'Reflexiona y contrasta: aplicando el espíritu crítico en Internet', organizado en colaboración con la Asociación de Usuarios de Internet (AUI).

Un total de 72 infografías elaboradas por centros educativos de toda España y 33 trabajos de adultos se han presentado a este certamen que tiene como objetivo fomentar la alfabetización mediática y aumentar las capacidades individuales para hacer un uso libre, seguro y crítico de los medios y tecnologías de la información y la comunicación. Todo con el fin de favorecer el uso seguro y responsable de la Red y fomentar la capacidad de análisis crítico.

A través de imágenes y textos, las infografías han expresado conceptos y consejos prácticos sobre cómo encontrar información útil en Internet, cómo contrastarla o cómo reconocer contenidos falsos y analizar los motivos por los que se generan y qué consecuencias pueden tener.

El colegio Mare de Deu dels Àngels de Barcelona ha resultado ganador con un trabajo sobre las fake news, sus objetivos y cómo detectarlas. En este sentido, y bajo el lema 'watch what you believe' o 'mira lo que crees', han resaltado algunos consejos y han incluido páginas web para consultar. El centro educativo ha recibido de manos del director general de INCIBE, Alberto Hernández, un premio en metálico para canjear por material tecnológico, en el transcurso del acto organizado en el Senado con motivo de este día.

En el concurso también ha resultado premiado Sergio García, en la categoría de adultos.

Este año se celebra la decimoquinta edición del Día Mundial de Internet. Poner en valor Internet y las nuevas tecnologías para mejorar nuestra sociedad, fomentar la participación de la comunidad escolar para sensibilizar sobre su buen uso, promover el comercio electrónico y potenciar nuevas iniciativas han sido los ejes principales de las diferentes acciones que se han llevado a cabo este año.