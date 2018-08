Claves para desengancharse del móvil No acostarse con el móvil es habitual entre los españoles. / Archivo INTERNET Ex trabajadores de las grandes tecnológicas de Silicon Valley se unen para advertir del riesgo de la tecnología JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Viernes, 24 agosto 2018, 11:36

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adicción «es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación».

El organismo internacional añade que «para poder hablar de dependencia física y psicológica las personas presentan tres o más de los siguientes criterios en un período de 12 meses». Entre los apuntes que realiza la OMS se encuentra necesidad de consumir una sustancia, síndrome de abstinencia o persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales.

A pesar de que el uso de los smartphones se ha duplicado en los últimos cinco años, atendiendo a la definición de la OMS no es una adicción. En España, el 42% de los usuarios no pasa más de 60 minutos sin consultar mensajes, según datos aportados por Phone House. Además, un estudio de Intel Security afirma que el 55% de gente en vacaciones no es capaz de desconectar sus teléfonos.

Apple y Google ya se han puesto a trabajar para crear aplicaciones nativas para que los usuarios «puedan gestionar el uso que hacen de su teléfono móvil». Precisamente, ex trabajadores de Apple, Alphabet, Facebook o Mozilla se han unido en una organización con el objetivo de redefinir el uso que se hace de la tecnología.

Center for Humane Technology trabaja desde 2013 en la concienciación de la problemática de las nuevas tecnologías y cómo estás «se apoderan de nuestras mentes», aseguran sus fundadores en su página web.

Las propuestas de Center for Humane Technology se dirigen a todos los estratos de la sociedad: autoridades públicas, el sector tecnológico y, por supuesto, también los usuarios. Para estos últimos, los ex trabajadores de Silicon Valley trasladan nueve pequeños consejos para conseguir «desengancharse de la tecnología».

La primera recomendación es no acostarse con el móvil. Según un informe realizado por Motorola, cerca de dos de cada diez españoles tiene a mano su smartphone las 24 horas del día y un 66,6% revisa sus notificaciones antes de irse a dormir.

Una vez superado el miedo a separarse del móvil, al menos por la noche. Los expertos del Center for Humane Technology recomiendan una limpieza del móvil, ya que cada usuario, solo de Android, en España tiene instaladas 28 aplicaciones, según Uptodown. « Limpiar la pantalla de inicio y dejar en ella únicamente aplicaciones que de verdad queramos usar con frecuencias. Las que no queramos usar tanto, a una carpeta o a la segunda página», señalan como una de las recomendaciones.

En la limpieza tienen que entrar las redes sociales y «usarlas solo desde el ordenador». Además, acabar con las notificaciones, excepto «de las que queramos». En este apartado entra en juego el famoso síndrome FOMO que significa miedo a perderse algo en las redes sociales o a quedar excluido de un evento, lo que obliga a los que sufren este síndrome a permanecer conectados a internet.

Por último, el Center for Humane Technology recomienda volver a las pantallas de los primeros móviles, ya que la escala de grises es menos adictiva que una pantalla en color.