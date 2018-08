Youtube ya avisa del tiempo que pasas en su plataforma

¿Videos de youtubers? ¿Videoclips? ¿Recetas de cocina? ¿Tutoriales para instalar un programa? Quizá este sea el uso más frecuente que se le da a Youtube y quizá nunca se ha pensado cuánto tiempo se le dedica a la plataforma de vídeos de Google.

Ahora, los ingenieros de Youtube ya permiten conocer el tiempo que se pasa viendo vídeos de en la marca del gigante de los buscadores. Esta medida forma parte del programa de bienestar digital que ha lanzado en las últimas semanas.

Con la llegada de Android 9, la compañía de Mountain View (Estados Unidos) pretende promover un uso moderado del móvil y evitar un uso excesivo del mismo. Una vez descargada la última versión de la app de YouTube se puede acceder a la función 'Tiempo de visualización', dentro del menú 'Cuenta', y conocer el tiempo que se ha dedicado a YouTube.

Desde ahora se permite conocer cuánto tiempo del día se ha dedicado a ver vídeos, cuánto tiempo se dedicó el día anterior y el cómputo global de tiempo dedicado durante la última semana. Estos datos se obtienen del historial de visualizaciones de YouTube, por lo que se puede modificar eliminando vídeos del historial.

Esta nueva funcionalidad no es exclusiva de Google. Su rival Apple lanzará en otoño su herramienta Screen Time, que permitirá combatir la adicción al móvil en los sistemas iOS. No obstante, esta funcionalidad no llegará a los dispositivos Apple hasta septiembre cuando lance la última versión de su sistema operativo.