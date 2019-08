Valencia de Don Juan vibra con el I Castle Food El Jardín de los Patos acogió un teatro de títeres, la mejor música en directo y buena gastronomía en el comienzo de una cita que apunta a ser histórica en el calendario veraniego coyantino y a la que aún le restan horas de vuelo LEONOTICIAS León Sábado, 17 agosto 2019, 19:29

El Ayuntamiento de Valencia De Don Juan se muestra sorprendido por la gran afluencia de asistentes a la jornada inaugural del I Castle Food, que arrancó en la tarde de este viernes con un entretenido espectáculo de títeres que congregó a decenas de familias que acudieron a la cita en las inmediaciones del Castillo.

El Reto nacional que se da cita en Valencia de Don Juan este fin de semana está superando todas las expectativas y el público, de todas las edades y procedencias, sigue acercándose a la localidad coyantina. Según los organizadores, en las primeras 24 horas del evento, más de 4.000 personas se han acercado por las inmediaciones del Castillo.

Desde el consistorio coyantino se muestran encantados con el planteamiento del Castle Food que combina gastronomía y música en un entorno privilegiado como es el Jardín de los Patos y por el enfoque familiar y multicultural del evento que apunta ya a hacer historia en el verano coyantino.

Aún queda día y medio por delante donde no faltará la música, el teatro de calle y otras actividades. The Morgans y Five Direction han puesto la música en directo mientras Fernan Disco y DJ Mures pincharon en la noche del viernes, ante cientos de personas en su festival La edad del pop. La Sesión Vermut de este sábado corrió a cargo de Killvir Djset. Pero aún queda mucho Reto, mucha cultura y mucha diversión por delante. Esta noche de sábado Jinete Eléctrico actuará a las 21:00 horas en el Valencia Suena y Javier Arias, Doctor Bogarde, con sus Blues Brothers amenizarán las noches del Castillo.

El domingo, el I Castle Food cuenta con la siguiente programación: las animaciones teatrales para niños y mayores de 'Pedrito One Wheel' a las 13:30, 18:00 y 20:30. La Sesión Vermut de las 14:00h será amenizada en este caso por 'Mad Martin Trío' y el Café Torero de las 16:00 por 'Nolita Djset'. 'Nuestros Mayores Bailan' acudirán puntualmente a su cita a las 20:00h y el festival se cerrará con la música en directo de 'Los Blue Yeyés' a las 21:30h. Valencia de Don Juan, de este modo, cerrará su fin de semana más apoteósico de este verano y el evento más revolucionario para nuestra localidad de las últimas décadas.