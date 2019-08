Valencia de Don Juan cancela la feria rociera después de tenerla anunciada en el programa de verano Inicio de la Feria Rociera en años anteriores, El organizador del evento se muestra «sorprendido» ya que el coste para el Ayuntamiento de la localidad era «ridículo» y era un evento que atraía a muchos vecinos de la comarca así como varios autobuses de Asturias I. SANTOS León Jueves, 15 agosto 2019, 19:48

El rocío abandona Valencia de Don Juan. La localidad del sur de la provincia 'cancela' la feria rociera que se organizaba el fin de semana posterior al 15 de agosto a pesar de estar anunciada en la página web del Ayuntamiento.

Un acto que ha sorprendido a los vecinos de la localidad, pero también a su anterior organizador quien asegura que «había quedado programada, porque era una celebración que se venía repitiendo todos los veranos».

El Grupo Palazuelo, organizador del evento, se ha mostrado «sorprendido» ya que «el coste para el Ayuntamiento era ridículo y la gente estaba encantada». Un evento que atraía a muchos vecinos de la comarca así como varios autobuses de la vecina Asturias que este año no irán a la localidad.

Otras actividades

La anterior corporación municipal, con el popular Juan Martínez Majo a la cabeza, hoy en la oposición del consistorio, ha explicado a este medio que «con el cambio de equipo de Gobierno se les entregó el programa de las fiestas y ferias programadas para este verano, porque es algo que se trabaja con anterioridad».

A este respecto se ha manifestado, Javier Revilla, actual concejal de Cultura, quien insiste en que «a mi no me dejaron contratación, así como de la feria del vino, de la artesanía y otras programaciones de verano si había contratos, en este caso no lo tenían».

Revilla reconoce que cuando el responsable del Grupo Palazuelo se puso en contacto con el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura ya habían programado el festival 'Castle Food', pero en ningún momento se negó a buscar una ubicación alternativa a la feria rociera. A este respecto, el concejal ha querido matizar que «desde la concejalía de Cultura yo no era partidario de financiar una feria que no tiene ninguna vinculación con nuestra tierra».

Javier Revilla también ha asegurado que desde su Concejalía buscará en estos cuatro años de mandato invertir en «ferias y fiestas que fomenten la tradición y cultura leonesa o local».