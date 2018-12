El PSOE denuncia que Valencia de Don Juan ha perdido 7.000 euros en un juicio por la «mala gestión tributaria de Majo» Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Desde el PSOE resaltan «la importancia de cara a la próxima legislatura de reforzar la gestión económica y normativa del Ayuntamiento, que acumula ya más juicios que El Vaquilla» LEONOTICIAS León Lunes, 10 diciembre 2018, 10:53

El PSOE denuncia que se ha dado otra sentencia judicial «contraria a los intereses del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan». «Un juicio más que se podría haber evitado si en estos 24 años de gobierno Martínez Majo y el Partido Popular se hubieran tomado en serio la gestión económica y normativa del consistorio», afirman.

Los socialistas llevan toda la legislatura denunciando «la falta de producción normativa del equipo de gobierno del Partido Popular y la falta de rigor en la gestión económica municipal, lo que ha ocasionado que el Ayuntamiento haya tenido que afrontar y perder numerosas denuncias judiciales: retribuciones de los miembros de la corporación, despidos laborales y otras arbitrariedades en materia de personal».

«A lo ya sabido, se suma ahora una nueva sentencia contraria a los intereses de los coyantinos, en este caso en materia tributaria. Una liquidación de más de 7.000 euros que el Ayuntamiento no podrá cobrar a un particular que la recurrió porque la ordenanza fiscal no está correctamente configurada ni cuenta con los informes preceptivos que justifiquen las cuantías aplicadas», denuncian desde el PSOE de Valencia de Don Juan.

Los socialistas lamentan que «la desidia y negligencia con la que Majo y su equipo de gobierno gestionan el Ayuntamiento hace que este se encuentre permanentemente ante los tribunales, acumulando ya más juicios que El Vaquilla». «Asimismo creen que el principal problema radica en que los costes judiciales y los fallos en contra no lo pagan los máximos responsables de esta situación, Majo y su equipo de gobierno, sino todos los coyantinos», añaden.

Por último, desde el PSOE resaltan la importancia de cara a la próxima legislatura de «reforzar la gestión económica y normativa del Ayuntamiento, algo que tendrán en cuenta a la hora de confeccionar la candidatura municipal y el programa con los que concurrirán, configurándose de este modo como la única alternativa viable a los 24 años del PP en la localidad».