Paula Conde será la candidata del PP a la Alcaldía de Sahagún Los populares presentaron una lista «que aúna juventud y experiencia» LEONOTICIAS León Lunes, 1 abril 2019, 18:39

Paula Conde será la candidata a la Alcaldía de Sahagún por el PP. La cabeza de lista fue presentada en la localidad leonesa arropada por el presidente provincial del PP, Juan Martínez Majo.

«Es una lista que aúna juventud con experiencia; un equipo al que formación, ganas e ilusión no les falta», aseguran.

Paula Conde planteó muchas de las necesidades para Sahagún en materia de servicios, sanidad, educación, trasporte, cultura y deportes. Pero, sobre todo, hizo hincapié «en lo más importante, el empleo».

«Atraer empleo y oportunidades laborales al municipio, que es la base y el principal objetivo de nuestro proyecto. Todos estos servicios no serían posibles si la comarca no se reactiva y no hay trabajo en la zona», señaló.