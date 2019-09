Pablo Fernández muestra su apoyo a los alumnos de Valencia de Don Juan y tilda de «intolerable» su situación El secretario general de Podemos Castilla y León considera que es «imposible dar las clases con normalidad» cuando se han perdido cinco docentes sin repuesto LEONOTICIAS León Viernes, 20 septiembre 2019, 13:27

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha mostrado este viernes su apoyo a alumnos, padres y profesores del Instituto Fernando I de Valencia de Don Juan que dada la falta de profesorado «han decidido no entrar a clase y la directora del centro se ha visto obligada a dimitir».

«Están sufriendo una situación intolerable y sangrante del personal docente. Este centro cuenta con 390 alumnos y no tiene profesores suficientes para atender la demanda del alumnado. Esto está provocando que los alumnos no asistan a clase ya que sus padres entienden que no se dan las condiciones necesarias para tener un adecuado funcionamiento del instituto», afirma el líder de la formación morada.

Fernández ha querido finalizar «su muestra de apoyo confirmando que realizarán iniciativas para que se solucione la situación». «Esto es una nueva muestra de cómo funciona la Consejería de Educación de esta Comunidad Autónoma, de cómo la Consejería olvida que una adecuada educación requiere de un número de profesionales que se conjugue con los alumnos. La ratio profesores-alumnos aquí se está conculcando», ha explicado.

Añade para finalizar que este año han sido cinco los profesores que se han perdido e insiste en que para un centro de 390 alumnos y habiendo perdido este curso a cinco docentes es «imposible que las clases se puedan dar con normalidad» y achaca a la Junta de Castilla y León que no actúe para solventar esta situación que califica de «grave».