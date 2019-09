La carrera solidaria del Cachón en beneficio de Asprona, el deporte y las tradiciones protagonistas de este sábado Balonmano y baloncesto femenino destacan en la programación de un día intenso. El carro de leña, los fuegos artificiales y la orquesta Zafiro cerrarán una jornada que concluirá con el encierro del Toro Chuzo LEONOTICIAS León Viernes, 6 septiembre 2019, 18:49

La solidaridad y el deporte serán los protagonistas de la mañana del primer sábado festivo en Valencia de Don Juan con la celebración de la XVIII carrera popular 'El Cachón de la Isla'. A las 10 horas se celebrará la carrera de corredores benjamines, prebenjamines, alevines e infantiles. A las 10.30 horas se celebrará la carrera popular de corredores. En total, más de 150 participantes recorrerán las calles de la localidad, principal novedad ya que por primera vez el recorrido será plenamente urbano.

Pero no solo será la única cita deportiva del día. A las 13:30 horas en el Pabellón Municipal Vicente López se celebrará el partido de Balonmano Cleba - Sporting La Rioja y ya por la tarde, desde las 18:00 horas, el baloncesto tomará el relevo con los partidos del Baloncesto Femenino León Cadete VS. Selección Asturiana Infantil Femenina y el baloncesto Femenino León Junior vs Selección Asturiana Cadete Femenina.

Las tradiciones seguirán siendo la bandera de estas fiestas y los amantes de la pelota podrán disfrutar del Festival organizado por Baiko Pelota con los partidos que enfrentarán a Urretabizkaia vs Iturriaga y a Bengoetxea VI-Larunbe vs Artola-Aretxabaleta.

A las 12 horas de la mañana, los gigantes y cabezudos saldrán del patio del Ayuntamiento y subirán hasta el castillo bajando de nuevo hasta la plaza mayor para dar paso al pasacalles que protagonizará la Banda de Música.

A las 19 horas, en el auditorio municipal, Cras Dance hará una exhibición de Danza Urbana en el auditorio del castillo como preludio de carro de leña que llevará a las peñas hasta la tradicional quema de fuegos artificiales que a su vez darán el pistoletazo de salida a la Orquesta Zafiro que amenizará la noche hasta que, para rematar un día intenso, el encierro del Toro Chuzo, el festivo San Fermín coyantino, cierre un día intenso.