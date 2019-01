¿Quién es el autor de la extraña ofrenda de cava y rosas en Valencia de Don Juan? Imagen de la ofrenda en la rotonda de la Plaza de Toros. Unos platos con comida y pétalos de rosa acompañados de varias botellas de cava, copas y rosas frescas han aparecido en una rotonda en la localidad del sur de la provincia leonesa LEONOTICIAS León Miércoles, 23 enero 2019, 12:58

Unas botellas de cava, unas rosas y unos platos de comida sobre un mantel rojo. Una ofrenda que apareció en una de las rotondas de Valencia de Don Juan y que ha dejado asombrados a los vecinos de la localidad del sur de la provincia.

Las especulaciones han sido muchas y de momento no se conoce al autor o autores de esta particular ofrenda. ¿Rituales para atraer el amor? ¿Ofrendas para alejar la mala suerte? ¿Un recuerdo para aquellos que ya no están?

Una decoración muy especial que alguien se esforzó en colocar con primor y cuidado en lo que aparentemente parece ser un pequeño altar en la rotonda cercana a la plaza de Toros del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

Desde el Ayuntamiento de la localidad han asegurado no saber en firme quién es el autor de la ofrenda, aunque sospechan que «se puede tratar de una ofrenda de la comunidad búlgara que vive en Valencia».