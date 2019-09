Los alumnos del Fernando I de Valencia de Don Juan no entran a clase y la directora del centro dimite Imagen de un aula del centro, este jueves, vacía de alumnos. El AMPA denuncia la situación que se vive en las aulas y el centro se paraliza hasta este viernes, jornada en la que los padres se volverán a decidir sobre qué medidas tomar ante la falta de profesorado S. FERNÁNDEZ Valencia de Don Juan Jueves, 19 septiembre 2019, 14:23

La situación que se vive en el centro IES Fernando I de Valencia de Don Juan roza lo rocambolesto. Así lo entienden padres y alumnos, que este jueves han vuelto no rechazar la posibilidad de entrar a las aulas.

Para los padres la situación no ofrece dudas: no puede haber clase porque el centro no tiene profesores para atender a la demanda que se presenta.

Según la dirección provincial de Educación en el IES Fernando I hay «350 alumnos», pero según el propio centro ese número de alumnos se eleva «hasta los 390».

A todo ello se une que el IES ha perdido cinco profesores (4,44 según la estadística oficial) por lo que no puede atenderse la demanda del alumnado.

Como consecuencia del 'descuadre' entre profesores y alumnos los primeros ya están en su tercer horario escolar y los alumnos en el segundo.

Cita el próximo viernes

El lío se complica aún más porque, sin soluciones y con los alumnos fuera de las aulas, la directora del centro ha presentado su dimisión y se ha formado una nueva dirección del centro con la jefa de estudios como directora. Una medida que no convence a los padres «por tratarse de una persona que no conoce el centro ni sus necesidades y que no garantiza soluciones».

Este jueves las aulas han vuelto a estar vacías. Apenas seis alumnos por cada curso de ESO han subido a las aulas para irse con el paso de las horas.

Será este viernes cuando la Asociación de Madres y Padres de Alumnos vuelva a citar a los padres (20:00 horas) para decidir las medidas a tomar de cara a los próximos días. De momento el acuerdo parece pasar exclusivamente por un refuerzo notable del profesorado.