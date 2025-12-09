Once comunidades de regantes de León recibirán una aportación millonaria Entre todas ellas sumarán cinco millones de euros del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua

Once comunidades de regantes de la provincia de León contarán con cinco millones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, resuelto definitivamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que recibirán apoyo financiero para modernizar y digitalizar el riego, según un comunicado recogido por Ical.

Entre las entidades leonesas aprobadas están la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo Alto, Páramo Medio, Canal Alto de Villares, Canal de Castañón, Canal de Villadangos, Canal de San Román y San Justo, San Román de la Vega, Molineros Presarrey, San Pedro Apóstol, Sambanos y La Vega y Presa de la Vega de Abajo. Estas 11 recibirán en total casi cinco millones de euros para digitalizar regadíos, inversión que complementa la financiación de la primera convocatoria PERTE que está actualmente en ejecución.

Esta financiación está destinada a implantar soluciones digitales para transformar y modernizar el sistema de regadío dentro de la segunda convocatoria de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Ciclo del Agua. Estos fondos están financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas ayudas permitirán a la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo Alto aplicar soluciones para la mejora de los sistemas de control del volumen del agua, monitorización de la humedad del suelo y de las filtraciones a las aguas subterráneas y apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética. Para ello la subvención alcanza los 1,29 millones de euros. En el Páramo Medio la financiación para la digitalización es 854.217 euros, destinados a mejorar sistemas de control del volumen del agua, monotorización de la humedad del suelo y lixiviados y apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.

Mientras, la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares recibirá 463.116,25 euros para aplicar soluciones de monotorización de humedad en el suelo y lixiviados, así como apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética, mismos motivos por el que el Canal de Castañón cuenta con 758.123,40 euros.

Por su parte, la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos recibirá 922.348 euros; el Canal de San Román y San Justo verá mejorado su regadío con 83.483,40 euros destinados a la creación de una aplicación para tramitación electrónica y portal web, creación de inventarios y servicios web de sistemas de información geográfica e identificación catastral de parcelario y red de riego, monitorización de humedad y apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética; y la Comunidad de San Román de la Vega obtendrá 66.502,80 euros para el mismo motivo.

Asimismo, la Comunidad de Regantes Molineros de la Presarrey recibirán 65.793 euros; la de San Pedro Apóstol percibirá 95.872,14 euros; y otros 63.063 euros le han sido otorgados en este programa de segunda convocatoria PERTE a la Comunidad de Regantes Sambanos y La Vega. Finalmente, los regantes de la Presa de la Vega de Abajo han conseguido una financiación de 357.331,13 euros.

Las actuaciones financiadas se alinean con iniciativas punteras y estratégicas que impulsan una agricultura más inteligente, precisa y sostenible y favorecen la optimización de los procesos de producción, minimizando los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en su conjunto, contribuyendo de manera directa a la consecución de los objetivos del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.