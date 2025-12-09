leonoticias - Noticias de León y provincia

La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar

La Consejería prorroga la prohibición de celebrar concentraciones de aves de corral y otras cautivas en la Comunidad

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:49

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural retira desde hoy las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar, establecidas desde septiembre, periodo en el que se han declarado siete focos en la zona del sur de Valladolid, según publica el Bocyl.

Este hecho supuso la declaración de las zonas de protección (0 a 3 kilómetros alrededor de cada foco) y vigilancia (3 a 10 kilómetros alrededor de cada foco) para cada uno de ellos, distancias que más tarde fueron ampliadas a 20 kilómetros., una resolución que ahora queda sin efecto, dada la mejoría de la situación y al no haberse decretado más focos.

Además, se toma la decisión como se había previsto, pues dada la cercanía de los focos entre sí, tanto geográficamente como en el tiempo, se valoró entonces la decisión de la retirada de medidas una vez finalizados los plazos de 30 días desde la limpieza y desinfección preliminar de todos los focos declarados, como así sucede ahora.

Sin embargo, la Junta ha decidido prorrogar la resolución por la que se prohíbe la celebración de concentraciones de aves de corral y otras aves cautivas en la Comunidad, para prevenir la difusión de la influenza aviar, mientras siga vigente la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre, por la que se establece la medida de confinamiento de explotaciones para la prevención y control del contagio por influenza aviar.

