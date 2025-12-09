La Junta «flexibilizará más» la caza del jabalí ante la amenaza de la peste porcina Las medidas se anunciarán los próximos días

León Martes, 9 de diciembre 2025, 16:03

La Junta de Castilla y León aprobará esta semana nuevas medidas para «flexibilizar más» la caza del jabalí, ante la amenaza que supone la peste porcina africana para el sector ganadero.

«Ahora estamos preparando -y esta semana habrá novedades- un elemento de flexibilización, a mayores. Vamos a buscar flexibilizar más la caza del jabalí. Hay que pensar que de una población de jabalíes en Castilla y León de unos 250.000 ejemplares, se cazan más de 52.000 al año cuando, hace unos años, eran 29.000», precisó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El consejero recalcó en que el jabalí está «ya sujeto» a la declaración de emergencia cinegética realizada al amparo de la Ley de Caza de 2021, «que permitía tomar medidas de flexibilización» de su caza. «Ha venido funcionando junto con un plan del jabalí que aprobamos antes de todo esto, es decir, que no es novedad y que también favorece e introduce flexibilidad en las condiciones de la caza de la especie», explicó.

«Todas estas medidas se adoptaron antes de la situación planteada por la peste porcina africana. Ya había supuesto un incremento muy importante de la caza del jabalí. Vamos a introducir nuevas flexibilizaciones, que favorecerán mucho más, todavía, la caza del jabalí a fin de disminuir su densidad de población para prevenir el riesgo», insistió.

Juan Carlos Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones en el Ayuntamiento de Benavente, adonde acudió para presidir el acto de firma del convenio de cooperación entre la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y la Mancomunidad de Municipios 'ETAP Benavente y Los Valles' para ejecutar obras de ampliación y mejora del sistema de abastecimiento mancomunado de agua potable de la zona.

«La peste porcina no está en Castilla y León, pero trabajamos desde hace ya muchos días con coordinación, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la nuestra y también interviene salud pública», concluyó, además de apuntar que la peste porcina africana «no presenta riesgo para las personas».