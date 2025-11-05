Tres personas son investigadas por tenencia ilegal de felinos salvajes en Canarias Se han incautado a cinco ejemplares de leptailurus serval, un tipo de leopardo, en una finca en la que criaban a la especie protegida

David Hernández Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:02

La Guardia Civil se encuentra investigando a tres personas que tenían en su vivienda de Canarias cinco ejemplares de felinos salvajes protegidos. Concretamente se trataban de un tipo de leopardo, denominado leptailurus serval, los cuales se desconoce como entraron en el territorio insular procedentes de su hábitat natural, África. En Las Palmas de Gran Canaria no figuraban registrados ni por el control aduanero, sanitario, ni tampoco existía la autorización de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Estos felinos fueron hallados como parte de la operación 'Lazos de sangre', en la que se detuvo a uno de los líderes del narcotráfico más buscados de España. En una de las inspecciones se toparon con esta vivienda particular canaria, en la que en vez hallar rastros de droga, se encontraron con estos animales exóticos y protegidos. Estaban ubicados, en concreto, en una parte de la finca en la que tenían un recinto de 50 metros cuadrados rodeados por una malla metálica.

Hay evidencias de que no solo mantenían a la especie, sino que también se dedicaban a su crianza, ya que entre los cinco felinos había un macho adulto, una hembra adulto gestante y tres crías de unos cuatro meses de edad. Ambas cuestiones están perseguidas por el Decreto 30/2018 del Gobierno de Canarias y la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Es por ello que son investigadas las tres personas que residían en la vivienda por su supuesta implicación en un delito contra la fauna silvestre protegida, además de posibles infracciones administrativas y aduaneras.

Los felinos han sido incautados por los agentes de la Guardia Civil y su custodia está ya en manos de centros especializados en fauna exótica, tras la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Actualmente se encuentran depositados en unas instalaciones receptoras del CITES que están centradas en el manejo y cuidado de la fauna exótica.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que cualquier persona que posea animales de estas características deba comunicarlo a las autoridades competentes o fuerzas y cuerpos de seguridad, para comprobar su legalidad y, en su caso, proceder a su regularización o entrega voluntaria. Esta vía es la única opción para evitar sanciones o responsabilidades penales y contribuye a proteger la biodiversidad y la seguridad ciudadana.