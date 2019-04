Pilar Rojo, vanguardia en la piel

Un láser de última generación es la nueva incorporación en este centro de belleza. Este centro de belleza ofrece la última tecnología para tener la piel perfecta de cara al verano, como el láser de carácter vascular Innova Pro LEONOTICIAS León Viernes, 12 abril 2019, 20:31

La estética de nivel y calidad encuentra la referencia en el centro de belleza Pilar Rojo. Una trayectoria intachable y sus tratamientos de vanguardia hacen de este centro una perfecta opción para poner el cuerpo a punto antes de verano. Gracias a su centro estético y centro médico, Pilar Rojo pone a disposición la mejor y última tecnología. Pero antes de comenzar cualquier tratamiento con aparatología, resulta fundamental la fase previa del método Piroche. Este tratamiento, además de trabajar todo el cuerpo, trabaja a través de ventosas la parte de los meridianos.

«Si los canales no están perfectos y no hay limpieza por dentro, los tratamientos no tienen un efecto óptimo», tal y como explica la propia Pilar Rojo, directora del centro de belleza. «El método Piroche consiste en una preparación con un plan nutricional donde una serie de cosas se eliminan por completo y con unos tratamientos seguidos a diario se bajan los kilos rápidamente. Todo a través de los meridianos de eliminaciones, el hígado, riñón y páncreas. Los resultados son excelentes y luego se aplica la tecnología, como el Cyclone, donde ya se produce la eliminación.»

Imagen del método Piroche.

Cuando el cuerpo ya se encuentra en unas condiciones óptimas, es el turno de la tecnología. Así, en Pilar Rojo ofrecen varios tratamientos de cara al verano. «En este momento tenemos los HIFU- High Intensity Focused Ultrasound que trabaja a nivel interno la celulitis y la grasa acumulada en pocas sesiones con efectos inmediatos», explica Pilar Rojo.

Respondiendo a su filosofía de estar a la vanguardia, Pilar Rojo ha incorporado una tecnología de última generación para tratar las lesiones estéticas de carácter vascular: el láser Innova Pro. Celsa, técnico especialista en este tipo de aparatología, explica cómo funciona este láser de diodo de 980 nano metros. «Trabaja a través de fibra óptica con grandes resultados. Trabaja cuperós, rotura de capilares, puntos de rubí, en definitiva, todo el tema estético con preocupación de origen vascular. Las arañas vasculares es lo más demandado de cara al verano».

¿Cómo funciona Innova Pro? Cuando el láser Innova Pro localiza un cromóforo, en este caso la hemoglobina, absorbe la energía y la transforma en calor realizando una coagulación en la zona que posteriormente se reabsorbe. Y es que tal y como explica Celsa, «es interesante que sea la hemoglobina la que capte el calor porque tiene un pico de absorción más alto que la melanina. Además, es muy segura si nos salimos de la zona no quema. Es muy rápido porque en facial con una sesión ya hay resultado y en corporal en función de la extensión de la zona tratada, en dos o tres sesiones ya se aprecian los resultados».

Una tecnología que tiene una recuperación muy cómoda gracias a que no necesita de medio de compresión ni pomada, sólo una crema reparadora y protección solar.

El láser Innova Pro es la última incorporación al centro de Pilar Rojo, pero la aparatología disponible es este centro abarca un amplio catálogo. Además, su equipo multidisciplinar dispone de la mejor formación para asesorar el mejor tratamiento personalizado a cada problema estético.

Un cuidado completo de la mano de Pilar Rojo que parte del interior para reflejarse en la belleza externa y en la verdadera salud.