Madrid registra variaciones de hasta 11.000 contagiados más al día al actualizar el histórico

Sara I. Belled Sábado, 9 de mayo 2020, 07:55 Comenta Compartir

La incidencia del coronavirus en España fue mayor días antes de lo que indicaban los datos diarios aportados por Sanidad. Si la nota ministerial, por ejemplo, advertía de que el día 27 de marzo (con datos del 26 a las 21:00 horas) había 64.059 casos confirmados de Covid-19, la actualización de esos datos en el histórico que publica el Instituto Carlos III muestra que solo diagnosticados por PCR eran 75.606. Son 11.547 pacientes más que se corresponden en su mayoría con el desarreglo de los datos de la Comunidad de Madrid, que suman ahora 11.455 más ese día para hacer un total de 30.698, frente a los 19.243 que se contabilizaban entonces. Ese mismo viernes, Asturias no contaba con otros 95 casos y Andalucía sumó tres de más. No se detectan grandes variaciones en cuanto a los fallecidos y recuperados.

La premisa estaba clara: «Los datos de las CC AA están en continua revisión y ciertas oscilaciones diarias pueden deberse a procesos de depuración de datos y no a variaciones reales acontecidas de un día a otro». Sanidad avisa en sus notas desde marzo de que los datos que le ofrecen las autonomías pueden variar a posteriori. Así se ha certificado en las jornadas en las que el número de nuevos contagiados o recuperados no se correspondía con el acumulado del día en cuestión restado al del anterior. A sabiendas de los diferentes cambios de criterios, que han ido variando el acumulado diario hasta que el pasado 24 de abril el Gobierno determinó que prioriza los resultados positivos de PCR y no incluye los test de anticuerpos.

Así que era conocido que los datos podían variar y el resultado es que la curva pinta diferente. La reorganización del histórico se ha realizado con los positivos de PCR por un lado y, a partir del 4 de abril, con los test de anticuerpos por otro. Eso hasta ayer día 8 de mayo, porque los cambios se repiten casi todos los días. Con ello se observa que la curva muestra una evolución que en los primeros días fue todavía más acuciada. Es decir, que los casos crecieron más rápidamente al principio, se observa una amplia variación entre mediados de marzo y mediados de abril y después la curva es cada vez más tendida. El 15 de marzo, primer día del estado de alarma, Sanidad reportó en el primer recuento 7.753 contagios (entonces no se distinguía en la nota entre el tipo de test realizado). El acumulado suma ahora ese mismo día 9.801 casos solo con los positivos en PCR. Son 2.048 contagiados más.

El total, de hecho, es mayor todos los días en el histórico corregido desde el 27 de febrero y hasta el 19 de abril. Una de las mayores variaciones se produce el 28 de marzo. Entonces Sanidad tenía conocimiento de 72.248 casos, pero, al corregir el histórico, los casos PCR dan un total de 83.849. Son 11.601 más. No obstante, hay una cifra cuya alteración es mayor. A partir del 16 de abril, Sanidad comenzó a dar datos de PCR por separado. El acumulado del 23 de abril solo para este tipo de positivo es de 191.389. Sin embargo, la actualización marca 203.490. Son 12.101 más. Entonces la suma entre PCR y anticuerpos con síntomas era de 213.024, mientras que esta misma suma en el histórico da 218.650 y la diferencia es de 5.626 personas contagiadas.

Un día después, el 24 de abril, fue cuando Sanidad optó por tomar en consideración solo los positivos por PCR (de este modo dejan de contar los positivos por anticuerpos) y las diferencias se han ido reduciendo hasta cuadrar el último día disponible. De hecho, el último dato del histórico sí coincide con el de ayer, aunque se detalla, como se ha venido haciendo siempre en esta lista, que hay casos que «pueden haber sido recuperados de fechas anteriores». Con ello, habrá que esperar a próximas jornadas para certificar si la contabilización actual es más próxima al resultado final.

Madrid, un retraso de hasta una semana

Si hay una comunidad que ha tenido más variaciones al reorganizar sus casos positivos ha sido Madrid. Sus datos han cambiado todos los días y la mayoría de las veces ha encabezado esa reorganización nacional, sobre todo cuando ha consistido en sumar casos a días anteriores. Hasta 11.534 casos acumulados más suma el 28 de marzo mencionado anteriormente.

La curva madrileña muestra de este modo un crecimiento exponencial mayor en los primeros días analizados, desde el 9 de marzo (con datos relativos al 8), y más reducido conforme se acababa abril. El 15 de marzo se conocían en la comunidad 3.544 casos positivos sin especificar el tipo de test realizado. Con la reorganización del histórico, el acumulado para ese día suma 5.543. Son 1.999 personas contagiadas más. El 21 de marzo, con el hospital de campaña de Ifema recién montado, en Madrid había 15.676 contagiados positivos en el test PCR y no los 8.921 que se reportaron en un principio. Son 6.775 más, según los datos que ofrece hasta el 8 de mayo el Instituto Carlos III. Con ello se observa que la notificación de estos casos alcanza un retraso de cerca de una semana. Ocurre al comparar el día en el que la región alcanzó los 50.000 positivos. Con los primeros datos de Sanidad fue el 16 de abril, pero en la actualización del histórico esa cifra se alcanza el día 9 de ese mismo mes.

Esta situación se repite en mayor o menor medida hasta el 23 de abril, cuando el dato de Sanidad supera levemente al histórico de los PCR corregido. El 24, con el cambio de criterio definitivo, vuelve la alteración, pero cada vez menor hasta que las cifras cuadran.

La situación en el resto de provincias es más estable, con pequeños cambios. Se observa claramente que en torno al 16 de abril, cuando Sanidad comenzó a diferenciar en sus datos los test rápidos de anticuerpos, la variación se hace notable en la mayoría de autonomías (a excepción de Cataluña y Canarias) en la línea que sigue las notas ministeriales y se aleja del histórico corregido hasta el día 24. Destaca en este caso Asturias, que presenta unos datos de PCR en el histórico que son mayores a los comunicados por Sanidad, con variaciones de entre 210 casos de más en la nota el 23 de abril y 125 de menos el 20 de marzo.