Andalucía carga contra el «agravio comparativo» del gobierno al dejar Málaga y Granada en la fase 0

El ejecutivo andaluz se ha sumado a las críticas de otras regiones contra el Gobierno central al no haber dejado que Andalucía pase por completo a la fase 1 de la desescalada, ya que Málaga y Granada continuarán en la fase 0. Los dos partidos que sostienen el gobierno regional, PP y Cs, no han dudado en hablar de «ataque frontal» y «agravio comparativo claro» respecto a otras comunidades, en las que sí se ha optado por el criterio de desconfinar por distrito sanitario, como ellos también pedían. Y apelan al PSOE andaluz para que «explique a los empresarios por qué no pueden pasar de fase y activar su funcionamiento», especialmente en Málaga, capital económica y turística de la comunidad.

Nada más conocer la decisión del gobierno sobre las provincias que subían un peldaño en la ansiada vuelta a la normalidad, el presidente autonómico, Juanma Moreno, reclamó en sus redes sociales que se revisara el criterio aplicado en Andalucía y que, como se había planteado esta misma semana, ambas provincias afectadas pudieran pasar a la fase 1 aunque con restricciones en algunos distritos sanitarios. «Supone un duro golpe para los distritos que cumplen con los requisitos y que podrían pasar de fase», añadió este sábado su consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien resaltó que ambas provincias estaban mejor que algunas que sí han pasado de fase. «Hemos cumplido todos los ítems: ratio de UCI, camas hospitalarias y capacidad de realizar PCR», aseveró.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, reprochó lo que consideraba una «gestión ideológica» de la pandemia, insistiendo en ese «agravio comparativo claro de Málaga y Granada respecto a otras comunidades uniprovinciales como Navarra o Cantabria con peores resultados; o como Valencia o Cataluña, donde sí se ha adoptado el criterio del distrito sanitario».

Así, Nieto instó al PSOE andaluz a aclarar sí compartía la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que «explique a los pequeños negocios turísticos de la Alpujarra y a los empresarios de la Costa del Sol por qué, teniendo mejores datos que comunidades como La Rioja no pueden pasar de fase y activar su funcionamiento». «En lugar de seguir insultando, cuestionando y criticando al gobierno de la Junta de Andalucía, dé la cara y diga si está de parte de los andaluces o si apoya y aplaude la estrategia de castigo a los andaluces del Gobierno de España».

En la misma línea, el número 2 del Ejecutivo y líder de Cs, Juan Marín, reprochó que «el Gobierno no puede aplicar el criterio de provincia aquí y en otros territorios no». «Es una decisión arbitraria que perjudica claramente a Andalucía», apostilló, poniendo el acento en que el criterio por distritos sanitarios es precisamente el que había propuesto Andalucía. En días anteriores, desde la Consejería de Salud ya se había aludido directamente a este sistema recordando que 30 de los 33 distritos en los que se divide la comunidad cumplían con creces los requisitos establecidos para el cambio de fase, ya que mantienen una tasa de incidencia del virus inferior a los diez positivos testados por PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Marín advirtió que espera, por tanto, «algún tipo de explicación» sobre esta asimetría.