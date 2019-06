Mary Cholmondeley, feminista antes del feminismo Un hombre escribe MeToo en una pizarra en 2018 / AdobeStock La editorial Nocturna publica 'Un guiso de lentejas', la brillante novela de una escritora precursora del movimiento New Woman ÁLVARO SOTO Madrid Sábado, 15 junio 2019, 20:29

Antes de que apareciera el feminismo estaba el movimiento New Woman, que a finales del siglo XIX agitó las puritanas aguas de la Inglaterra victoriana. En las New Woman estaba la escritora Mary Cholmondeley (Hodnet, 1859-1925), que dejó varias obras cumbre, entre ellas, 'Un guiso de lentejas', que ahora publica la editorial Nocturna.

'Un guiso de lentejas' es una novela con tintes autobiográficos y salpicada por el humor. Una de las protagonistas, Hester Gresley, es una escritora que ha logrado el éxito con su primer libro y que se encuentra dificultades para publicar el segundo, en especial, las de su entorno familiar y su gente más cercana, que considera que su amor por la literatura es «absurdo y desproporcionado». Pero Gresley, apoyándose solo en su esfuerzo personal y en sus propias creencias, logrará salir adelante.

Cholmondeley, admirada por Virginia Wolf y por Henry James, retrata en 'Un guiso de lentejas' la relación de amistad entre Hester Gresley y Rachel, una joven heredera que coquetea con dos pretendientes en Londres. Su amiga Hester, sin embargo, sabe que va a quedarse soltera, como le ocurrió a Cholmondeley en su vida real. Lo que las une a las dos, sin embargo, es su decisión de obviar las convenciones sociales más rígidas para tratar de luchar por sus aspiraciones.

La de Cholmondeley es una historia de superación. Criada en el mundillo literario (su tío era amigo de Mark Twain y su padre contaba con muchos amigos escritores), desde niña se vio afectada por un asma que la hizo aislarse, pero que a la vez le permitió consagrarse a la literatura. Tras la muerte de su padre, se trasladó a Londres, donde en los años de la Primera Guerra Mundial trabajó en un hospital.

Su primer libro lo publicó en 1886, pero la resonancia pública le llegó con 'Diana Tempest', en 1893, y se multiplicó con 'Un guiso de lentejas', en 1899. La onda expansiva llegó a Estados Unidos y después aparecieron 'Un inconveniente' (1902), 'Prisoners' (1906), 'The Lowest Rung' (1908), 'La polilla y la herrumbre' (1912) y la también autobiográfica 'Under the roof' (1917). Como casi predijo en 'Un guiso de lentejas', murió en 1925 sin haberse casado, pero con un legado literario que sirvió como ejemplo a muchas aspirantes a escritoras.