Horóscopo de hoy 13 de octubre 2018 Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LEONOTICIAS León Sábado, 13 octubre 2018, 11:29

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 13 de octubre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Agitada vida social con sus amigos. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Tauro

Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones. Intente ir a restaurantes más económicos si quiere ahorrar. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. La alegría dominará su carácter y marcará un nuevo ritmo de vida.

Géminis

Día espléndido en el amor. Controle sus gastos, son mayores que sus ingresos. Verá con más claridad los asuntos profesionales. El ejercicio físico le vendría de maravilla.

Cáncer

Día muy nostálgico recordando un amor. Es feliz porque se adapta al dinero que tiene. Se entremezclan influencias que le hacen dudar de su trabajo. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Leo

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Su economía atraviesa un buen momento. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. A partir de hoy se restablecerá su salud.

Virgo

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Procure ir mejorando la dieta.

Libra

Tendrá una gran sorpresa en su vida sentimental. Va a recibir consejos financieros importantes. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Escorpio

Sea tolerante en las relaciones con sus amigos. Absténgase de asumir riesgos financieros. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Las excursiones al campo le ayudarán a acabar con el estrés.

Sagitario

Alegrías en lo afectivo para ambos. El dinero es importante, pero no lo es todo. Su trabajo redundará en buenos resultados. No deje que los nervios se apoderen de usted.

Capricornio

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Está gastando más de la cuenta. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Hoy es un buen día para ponerse a régimen.

Acuario

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Si ha pensado en cambiar de casa, es el momento. Buena jornada en el trabajo, pero no se duerma en los laureles. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

Piscis

Sea afectivo y cariñoso con los suyos. La economía marcha bien, pero no se desmelene. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Su piel necesita una mayor y mejor hidratación.