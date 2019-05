Horóscopo de hoy 5 de mayo 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LEONOTICIAS León Domingo, 5 mayo 2019, 10:23

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 5 de mayo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el amor, todo marcha perfectamente. Es un mal momento para llevar a cabo nuevos negocios. En el trabajo, se sentirá algo aislado. Quizás necesite ponerse gafas o revisar su graduación.

Tauro

Déjese cautivar por esa persona que tiene cerca. Gastará mucho dinero, pero se recuperará pronto. Energía renovada que le hará trabajar con más agrado. No sea hipocondríaco, su salud es perfecta.

Géminis

Mantenga los sentimientos congelados para no sufrir mucho. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. Ritmo de trabajo más desahogado y placentero. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Cáncer

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. Ciertos problemas administrativos afectan a su bolsillo. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. Proteja su piel del excesivo sol.

Leo

La compañía ideal puede estar cerca. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. No sea tan conformista en el trabajo, trate de superarse. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

Virgo

Ocasión de hacer un viaje con su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. Va a estar más inspirado y creativo en su trabajo. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.

Libra

Apasionado, su pareja disfrutará de esos momentos. En temas de finanzas, no debe ser tan pesimista. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Su salud es excelente, disfrútela.

Escorpio

Consolidación de su relación amorosa. Solicita un préstamo y se lo conceden. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Debe descansar más y tratar de relajarse.

Sagitario

Creativo, lúdico y divertido, sobre todo en el amor. Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Pruebe con un régimen de comida sana y natural.

Capricornio

El amor le irá muy bien. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

Acuario

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Piscis

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Debería consultar a su médico acerca de ese cansancio.