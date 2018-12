Horóscopo de hoy 23 de diciembre 2018 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy domingo 23 de diciembre de 2018 LEONOTICIAS León Domingo, 23 diciembre 2018, 17:29

Aries

Las cuestiones amorosas no son relevantes hoy. Ayude a ese amigo arruinado, se sentirá bien. El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. El estómago será hoy el protagonista.

Tauro

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Comparta sus ideas y trabaje en equipo. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Géminis

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Equilibre su economía. Revise nuevamente sus proyectos laborales. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

Cáncer

Por fin llega un amor satisfactorio y duradero. No haga locuras con su dinero, trate de ahorrar algo. Intente averiguar qué esperan sus superiores de usted. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Leo

Sale airoso de cualquier problema afectivo que se presente. Ahora es un excelente momento para ahorrar. No se precipite con las ofertas de trabajo. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Virgo

Su actual relación es su verdadero amor. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Su salud será bastante buena en el día de hoy.

Libra

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Escorpio

Momento romántico muy especial. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. El sobrepeso puede ser perjudicial para su salud.

Sagitario

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Capricornio

Expectación ante esa nueva relación. Buenas noticias económicas. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

Acuario

Despeje los malentendidos con su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Tendrá los huesos delicados.

Piscis

Momento de gran emotividad con la familia. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Vigile esa muela que tanto le molesta.