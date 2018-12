Horóscopo de hoy 22 de diciembre 2018 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy sábado 22 de diciembre de 2018 LEONOTICIAS León Sábado, 22 diciembre 2018, 17:49

Aries

Consolidación de su relación amorosa. Le interesa ahorrar para poder hacer frente a sus deudas. Su popularidad en el trabajo se debe a su compañerismo. Proteja sus labios si está mucho tiempo al aire libre.

Tauro

Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Las finanzas van bien, dedíquese a comprar, vender o invertir. Su capacidad de trabajo será la envidia de sus compañeros. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Géminis

En cuestiones amorosas, no tome decisiones precipitadas. Con el dinero, evite el riesgo y vaya a lo seguro. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Su alimentación y descanso no son los adecuados.

Cáncer

Se debatirá entre sus deseos amorosos o la rutina. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Bien todos los asuntos profesionales. Mantenga una vida sana y pasee lo que pueda.

Leo

Marte hace que esté en tensión, dialogue con su pareja. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

Virgo

Su familia le hará llegar todo su cariño. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Libra

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. El ejercicio físico alivia tensiones.

Escorpio

Es muy querido por los suyos, a los que tanto quiere también. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Si va a firmar algún contrato de trabajo, léalo bien. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

Sagitario

No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan. Encuentre el agujero negro de su economía. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

Capricornio

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Sea cauteloso con el empleo del dinero. Tenga mano izquierda con sus relaciones laborales. Le amenaza un ligero desequilibrio nervioso.

Acuario

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Profesionalmente le irá mejor de lo que piensa. Debe hacer más ejercicio.

Piscis

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. Si quiere subir el ritmo de sus ejercicios, consúltelo.