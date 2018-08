Horóscopo de hoy 24 de agosto 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LEONOTICIAS León Viernes, 24 agosto 2018, 11:17

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 24 de agosto de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. No haga ningún gasto que no sea necesario. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Tauro

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Posibles ganancias a través de sus familiares. Buen día para enviar el currículum. Si hace deporte, atención a las fracturas.

Géminis

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Al menos duerma ocho horas diarias.

Cáncer

Le interesará una persona difícil de conquistar. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

Leo

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. Su economía se recupera maravillosamente. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

Virgo

Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

Libra

Tensiones sentimentales, controle el mal humor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

Escorpio

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Debe aceptar nuevas actividades profesionales. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Sagitario

Dé rienda suelta a los afectos y será muy feliz. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Las obsesiones no son buenas compañeras.

Capricornio

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

Acuario

Abrirá su corazón a otras expectativas amorosas. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Piscis

Día especialmente romántico, no lo desperdicie. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.