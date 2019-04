Horóscopo de hoy 20 de abril 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco LEONOTICIAS León Sábado, 20 abril 2019, 20:53

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 20 de abril de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Añorará tiempos pasados en el amor. En temas de finanzas, no debe ser tan pesimista. Proposición laboral muy interesante. Procure descansar más o tendrá problemas de salud.

Tauro

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Con la inversión que ha hecho, su economía mejorará. Buenas perspectivas profesionales que acarrearán éxitos. Pruebe con las técnicas de relajación orientales.

Géminis

Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. Los proyectos económicos avanzan con lentitud, impúlselos. Aprenda a delegar en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Cáncer

En el amor, no sea tan impulsivo. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

Leo

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Su organismo necesita una vida mucho más sana.

Virgo

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Apúntese a alguna actividad relajante.

Libra

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Siga cuidándose aunque se sienta muy bien.

Escorpio

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. La situación profesional mejora notablemente. Hay muchos caminos para encontrarse bien.

Sagitario

Vivirá maravillosos momentos románticos. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

Capricornio

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Mejorará mucho su estado de ánimo.

Acuario

No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Ahora es un excelente momento para ahorrar. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Piscis

Le aguarda un día muy romántico y apasionado. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.