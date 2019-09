Un grito verde y juvenil contra el cambio climático Estudiantes vitorianos protestan en la primera huelga mundial por el clima, en marzo. / Jesús Andrade Los estudiantes de ahora, que salen hoy a la calle, están «mucho más concienciados» que sus mayores sobre el calentamiento global DANIEL ROLDÁN Madrid Viernes, 27 septiembre 2019, 00:23

El Capitán Eco vigila cuidadosamente que no pase nada. Mueve la cabeza de derecha a izquierda, escrutando a posibles infractores. Su misión está clara: que ningún alumno del colegio tire un papel al suelo, una pelotita de albal o una bolsita de plástico. En definitiva, cualquier cosa que pueda ensuciar el suelo y, por lo tanto, el medio ambiente. El 'traje' de este peculiar vigilante es rotatorio y los niños de seis a ocho años se lo ponen sin complejos, aunque no tengan que trabajar mucho. Los infractores no abundan.

«Los niños están muy concienciados. Saben lo que tienen que hacer y asumen esa conciencia medioambiental con total tranquilidad», afirma el profesor Pablo San Martín. Ese compromiso lo demostrarán miles de estudiantes hoy por las calles españolas en las más de 150 convocatorias fijadas por todo el país y apoyadas por más de 500 organizaciones y entidades. En otros 150 Estados también hay convocadas manifestaciones y concentraciones, siguiente la llamada global que se realizó hace unos meses. La celebración de la Cumbre sobre la Acción Climática el pasado lunes en Naciones Unidas hizo que los estudiantes también salieran a la calles hace una semana para exigir a los políticos más medidas que eviten los efectos del cambio climático. «Las olas extremas se han incrementado un 5% en el Atlántico Norte y Sur en las últimas tres décadas», explica Javier Arístegui, profesor de Ecología y Director del Servicio Tecnológico Marino en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los dos españoles que han participado en el informe del IPCC.

San Martín da clases en el CEIP María Virgen, situado a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu, Da clases a niños de 3º y 4º de Primaria, donde les inculca los valores del reciclaje y la necesidad de salvaguardar el entorno que nos rodea. No es un trabajo nuevo. Desde pequeños se les incide en la necesidad de reciclar, de dejar los plásticos en el contenedor amarillo y el papel en el azul. Mecanismos que asumen como propios.

En el María Virgen, cada jornada, los alumnos de 1º a 6º de Primaria realizan quince minutos de reflexión y cada dos semanas uno de los temas que tratan es el reciclaje. «Hacemos mucho vídeo para que lo comprendan bien y este año apostamos por el 'plástico cero'», comenta el maestro. Una de las medidas que ha tomado este colegio público, uno de los 478 centros incorporados en el programa Naturaliza impulsado por Ecoembes, es que los chavales traigan sus almuerzos en táperes para evitar el uso de envoltorios plásticos. Iniciativas que, insiste San Martín, los niños ven «naturales» y que cuentan con la complicidad de los progenitores.

Muchos de ellos acompañarán a sus hijos en las manifestaciones. «Hemos logrado que el cambio climático no solo sea una cosa nuestra sino que esté involucrada toda la sociedad», explica José Ferreras, portavoz de Juventud por el Clima, que considera que «hay muchos motivos para salir a la calle» después de la «decepción» de la cumbre en la ONU y el informe sobre océanos. «Solo tenemos un plan de 70 países para ser más ambiciosos», indica Ferreras, que pone deberes a España. «El informe del IPCC dice que se deben reducir en nuestro país un 7% los gases invernadero. El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima solo recoge un descenso del 3,5%. Hay mucho por hacer».