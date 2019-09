Fanáticos de los extraterrestres se congregan cerca de la mítica 'Area 51' de EE UU Asistentes a la 'toma' del 'Area 51' disfrazados a las puertas de las instalaciones militares, en el desierto de Nevada (EE UU) / Reuters Ante las advertencias del Ejército la toma de la base secreta se sustituyó por sendos festivales en las localidades próximas en el desierto de Nevada COLPISA/AFP Los Ángeles Viernes, 20 septiembre 2019, 23:02

Decenas de personas, y no los dos millones que esperaban los organizadores, se congregaron este viernes cerca de la base militar de Estados Unidos conocida como el 'Area 51' en respuesta a una convocatoria en Facebook para tomar esta instalación ubicada en el desierto de Nevada en busca de extraterrestres.

Los asistentes, algunos con máscaras alienígenas o sombreros de papel de aluminio, comenzaron a reunirse a primeras horas de la mañana en las inmediaciones de la base, en el estado de Nevada. Sin embargo, no intentaron asaltar las instalaciones, que están fuertemente custodiadas. Solo una mujer trató de pasar bajo una reja y fue detenida, así como un hombre que orinó en las cercanías.

La convocatoria fue publicada en Facebook como una broma en junio, pero rápidamente se fue de control a los organizadores cuando más de dos millones de personas confirmaron su participación en la toma de esta remota instalación que ha sido blanco por años de teorías de conspiración sobre alienígenas. El evento, llamado 'Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us' ('Tormenta en Area 51: No pueden detenernos a todos'), fue poco después eliminado por Facebook.

Las fuerzas militares emitieron una severa advertencia sobre evento en la que aseguraban que se usaría fuerza letal contra cualquiera que intentara entrar sin autorización al lugar, cuya existencia el Gobierno reconoció en 2013.

En lugar del asalto a la base, se terminaron organizando dos festivales de fin de semana en los dos pequeños pueblos de Nevada, Rachel y Hiko, que se encuentran cerca de la zona militar, a unas dos horas y media en auto de Las Vegas.