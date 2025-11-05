leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bus de la EMT de Madrid. EP

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

El arrestado de 26 años tuvo conductas inapropiadas con la chica y portaba un arma blanca

EP

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por «haber actuado de manera tan rápida» y permitir que las autoridades pudieran «atajar la situación antes de que fuera a mayores».

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Fallece un hombre en un sex shop de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  5. 5 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  6. 6 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León
  7. 7 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  8. 8 El pueblo de León que celebra los 100 años de su vecina más longeva
  9. 9 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»
  10. 10 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid