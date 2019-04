Los cuatro trucos de belleza que son falsos A veces hacerles caso puede ocasionarnos más problemas que beneficios LEONOTICIAS León Miércoles, 10 abril 2019, 19:58

La belleza y la estética son dos mundos en los que tradicionalmente han influido mucho las creencias populares, dando lugar así a mitos y a trucos para conseguir una apariencia diez, que sin embargo, no son totalmente reales o no funcionan como aseguraban los propagadores de los mismos.

Esto no quiere decir que muchos 'consejos de la abuela' no sean eficaces, pero a la hora de cuidar de tu piel y en definitiva de tu apariencia debes tener mucha precaución al seguir ciertos trucos milagrosos, ya que a veces hacerles caso puede ocasionarnos más problemas que beneficios.

Como no queremos que caigas en ese mal consejo de una amiga o ese truco que te dieron otras clientas en la peluquería, a continuación te vamos a detallar cuatro supuestos trucos de belleza que en realidad no funcionan exactamente como aseguran. ¡Toma nota!

1

No a la crema hidratante para pieles grasas

Esta afirmación es totalmente falsa, ya que si bien no se recomiendan las cremas hidratantes de textura cremosa, ya que aportarían más grasa a la piel, sí es necesario utilizar una hidratante específica para estas pieles, puesto que la grasa no hidrata, lo que ocasionaría que la piel se secaría con mayor frecuencia, generando más sebo. Si quieres conseguir una crema hidratante en formato gel o fluido no dudes en hacer uso de las ofertas en cremas hidratantes de Belleza Ideal.

2

Puedes desmaquillarte al despertarte

Jamás, y cuando te digo jamás es jamás. Si no retiras tu maquillaje antes de irte a dormir, la piel no podrá realizar su regeneración nocturna, ya que el maquillaje obstruirá los poros e impedirá que los daños causados a lo largo del día desaparezcan. Esto podría ocasionar en tu piel la aparición de puntos negros y granos, así que te recomendamos que por muy cansada que estés limpies tu rostro antes de dormirte.

3

El pepino te proporciona un contorno de ojos perfecto

Seguro que has visto más de una serie o película en la que una mujer aparece con dos rodajas de pepino sobre sus ojos mientras duerme. En teoría lo hace con el objetivo de conseguir una piel perfecta en su contorno de ojos, pero este truco de belleza es totalmente falso. La única función de estas rodajas es refrescar tu piel, pero nada más, así que no esperes decir adiós a las bolsas y a las ojeras.

4

No te laves el pelo si se te cae

Si tu pelo se cae no tienes que reducir los lavados, puesto que es necesario que el cabello siga limpio. Sin embargo, debes escoger un champú anticaída adecuado y en caso de que se encrespe o enrede con facilidad, deberás peinarlo antes de proceder a su lavado.

En definitiva, muchos de los trucos de los que te hemos hablado son los típicos que nos cuenta una amiga o una vecina, pero a veces más vale estar informado que hacer caso de todo lo que nos dicen. ¡Ahora ya sabes que las rodajas de pepino son un mero accesorio!