«El crimen perfecto no existe, una buena autopsia puede revelarlo todo» José Ángel Rodríguez Getino, en la facultad de Medicina. / ALEX PIÑA José Ángel Rodríguez Getino. Profesor titular de Medicina Legal y Forense. Ingresa en la Academia de Medicina «A los especialistas en Medicina Legal nos asocian con la muerte, pero también vemos lesionados y víctimas de agresiones de todo tipo»

José Ángel Rodríguez Getino (Cabreros del Río, León, 1951) tuvo ya muy claro desde su etapa de alumno que encaminaría sus pasos hacia la Medicina Legal y Forense Profesor titular de esta materia en la Universidad de Oviedo desde 1996, desde hace siete años ocupa también el cargo de director del área. Esta tarde ingresará en la Real Academia de Medicina de Asturias con una conferencia sobre 'El lado humano de la Medicina Legal', a las 20 horas, en la sede ovetense del Colegio de Médicos, con entrada libre.

-¿Hay que estar hecho de una pasta especial para dedicarse a esta especialidad?

-No. Es una especialidad médica como cualquier otra, pero con unos matices distintos porque una de sus características es que no tiene como objetivo curar. Su razón de ser es servir de apoyo a la Administración de Justicia.

-Cuántas veces le habrán dicho eso de 'qué suerte tienes que a ti no se te pueden quejar los pacientes', ¿no?

-(risas) Sí, lo he escuchado en más de una ocasión. Eso es porque a los que practicamos la Medicina Legal nos asocian siempre con la tanatología, con la muerte. Pero eso es solo una parte. La Medicina Legal es más amplia. Tiene muchos apartados en los que hay que tener relación con vivos. Tenemos que ver lesionados, víctimas de agresiones de todo tipo... De ahí su lado humano.

-Sobre el que versará su conferencia de ingreso en la Academia...

-El hecho de ser médico lleva ya implícito una serie de principios humanitarios y humanos. La mayoría de los conceptos de Medicina Legal se refieren a ésta como la medicina para el Derecho, pero yo pienso que es también la medicina para el ser humano, porque detrás de una lesión hay un lesionado y detrás de una agresión, un agredido. Y esa persona también se beneficia de la Medicina Legal. Muchas personas que tienen un problema de índole social relacionado con la Administración de Justicia llegan a solucionar esos problemas gracias al asesoramiento de la Medicina Legal.

-¿Cómo está la especialidad en Asturias?

-Hay que aclarar que la Medicina Legal la practican todos los médicos, porque de alguna manera todos los médicos asistenciales tienen que colaborar con la Administración de Justicia. Luego hay otros que son funcionarios del Ministerio de Justicia, que son los médicos forenses. Y luego está la Medicina Legal como especialidad médica. En Asturias somos cinco o seis solamente.

-¿Por qué tan pocos?

-Debemos ser un poco raros, no lo sé (risas). Es una especialidad que no hace mucha gente.

-¿El Instituto de Medicina Legal cumple las expectativas de los profesionales?

-Creo que sí, porque ha sido un logro muy importante unificar los esfuerzos de todos de una forma jerarquizada y también tener una sede. Ha supuesto un beneficio muy importante. Para la Administración de Justicia, fundamentalmente, pero también para quien tiene la desgracia de perder a un familiar de forma traumática. Aunque no intervengo en esos trabajos, porque mi cometido es distinto, sé de su buen hacer.

-Dígame, ¿cuánto puede revelar una autopsia?

-Todo. La autopsia médico-legal pretende dos cosas fundamentales: ver la causa de la muerte y sus circunstancias. Las circunstancias hablan fundamentalmente de la etiología, de si fue accidental o si alguien tuvo intención de que se produjera esa muerte. Bien individual, por una etiología suicida, o bien de otra persona, por una etiología homicida. La autopsia reglada y hecha con rigor puede llegar a esclarecer todo, absolutamente todo.

-¿Incluso desbaratar lo que podría parecer un crimen perfecto?

-Para mí, el crimen perfecto no existe. La criminalística, que es una ciencia incluida dentro del estudio de la Medicina Legal, pretende estudiar los vestigios y las huellas que deja el autor de un delito en el lugar en que lo ha cometido. Si se hace de una forma rigurosa, desde el punto de vista científico, siempre podemos llegar a un indicio y ese indicio realmente puede llevarte a la solución del problema. A veces se complica, porque aunque las muestras estén ahí es difícil llegar a ellas, pero no hay que perder la esperanza. Para investigar un hecho de este tipo hay que enlazar los estudios policiales con los médico legales para llegar a conocer las causas.

Khashoggi y el forense

-Con el caso del preso resucitado, el papel de los médicos y del forense que rubricó su defunción quedó en entredicho. ¿Cómo se explica que pudiera ocurrir algo así?

-Fue un caso desagradable para todos. Resulta que ese señor estaba en una situación de muerte aparente, que, como su propio nombre indica, da toda la sintomatología propia de la muerte. La muerte es un proceso, no algo que surja de un momento a otro. Puede ser que se produzca en mayor o menor tiempo. En el momento en que se produce la muerte, se producen unos efectos cadavéricos, que son el enfriamiento, la rigidez, etcétera. Si se está en situación de muerte aparente no se ponen en marcha estos fenómenos y lógicamente uno se da cuenta de que aquello no es la situación de irreversibilidad que es la muerte real. Agentes químicos o agentes físicos pueden llevar a una muerte aparente. Este es un caso muy raro, pero que se puede dar.

-En contadas ocasiones, espero...

-Sí. Muchos países de nuestro entorno tienen como norma que no se puede enterrar a nadie antes de las 24 horas desde su fallecimiento. Esto refleja el miedo de la gente a ser enterrada viva. Antes de esas 24 horas tienen que haber aparecido los fenómenos cadavéricos y, si no han aparecido, eso indicaría que no estamos diagnosticando bien.

-¿Las series de ficción han hecho aumentar las vocaciones en su especialidad?

-La verdad, no lo he notado. Pero hay otra cosa, las que vemos son películas, muchas de ellas americanas, en las que el forense lleva pistola... y es una cosa totalmente distinta.

-Lo del forense descuartizando al periodista Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Turquía mientras escucha música parece sacado de guión de película de terror, ¿no le parece?

-Cualquier tipo de acción de esas características es muy desagradable, muy raro, algo que se sale de lo normal.