Covid-19, ni­ños y un nue­vo mo­de­lo de país Si no se ac­túa a tiem­po, si no se to­man me­di­das ur­gen­tes, es­ta cri­sis de la sa­lud ame­na­za con con­ver­tir­se en una cri­sis de los de­re­chos de la in­fan­cia GUS­TA­VO SUÁ­REZ PER­TIE­RRA Pre­si­den­te de UNI­CEF Es­pa­ña. Ex­mi­nis­tro de Edu­ca­ción y Cien­cia Domingo, 10 mayo 2020

El 27 de enero de es­te año se con­fir­ma­ba en Ba­vie­ra (Ale­ma­nia) el pri­mer caso de COVID-19 en Eu­ro­pa. Cua­tro días más tar­de, la Go­me­ra re­por­ta­ba el pri­mer pa­cien­te en Es­pa­ña y el 9 de fe­bre­ro se in­for­ma­ba de un se­gun­do caso en Ma­llor­ca. Na­die era en­ton­ces cons­cien­te de lo se nos ve­nía en­ci­ma.

Tam­po­co lo era el re­la­tor es­pe­cial de las Na­cio­nes Uni­das so­bre la ex­tre­ma po­bre­za y los de­re­chos hu­ma­nos, Phi­lip Als­ton, que pre­ci­sa­men­te en aque­llos días –en­tre el 27 de enero y el 7 de fe­bre­ro– vi­si­ta­ba Es­pa­ña. Sus con­clu­sio­nes so­bre la si­tua­ción so­cial de nues­tro país fue­ron de­vas­ta­do­ras. En su in­for­me ase­gu­ra­ba que «la re­cu­pe­ra­ción des­pués de la re­ce­sión [tras la cri­sis de 2008], que tan po­si­ti­va ha si­do pa­ra al­gu­nos, ha de­ja­do atrás a mu­chas per­so­nas. […] El país tie­ne un al­to ni­vel de pa­ro, un des­em­pleo ju­ve­nil cró­ni­co, una cri­sis de vi­vien­da de pro­por­cio­nes in­quie­tan­tes, una pro­fun­da po­bre­za ge­ne­ra­li­za­da, dis­po­si­cio­nes de pro­tec­ción so­cial en gran medida inade­cua­das, un sis­te­ma edu­ca­ti­vo se­gre­ga­do y ca­da vez más anacró­ni­co y po­lí­ti­cas fis­ca­les que brin­dan mu­chos más be­ne­fi­cios a los ri­cos que a los po­bres».

In­for­mes y aná­li­sis del Fon­do Mo­ne­ta­rio In­ter­na­cio­nal, de la Au­to­ri­dad In­de­pen­dien­te de Res­pon­sa­bi­li­dad Fis­cal, de la OCDE o de la Co­mi­sión Eu­ro­pea han coin­ci­di­do de for­ma re­cu­rren­te en la idea de que las po­lí­ti­cas es­pa­ño­las de asis­ten­cia so­cial no cum­plen ple­na­men­te sus ob­je­ti­vos, que el gas­to so­cial es ba­jo, que no se avan­za en la re­duc­ción de la po­bre­za y que los me­no­res más vul­ne­ra­bles y los ho­ga­res de in­gre­sos más ba­jos son los que me­nos asis­ten­cia so­cial re­ci­ben. Y el Co­mi­té de los De­re­chos del Ni­ño de Na­cio­nes Uni­das des­ta­ca­ba en su úl­ti­mo in­for­me so­bre Es­pa­ña que los re­cor­tes en el gas­to pú­bli­co y un inade­cua­do ni­vel de in­ver­sión en la in­fan­cia han da­do co­mo re­sul­ta­do una ma­yor po­bre­za in­fan­til y ma­yo­res de­sigual­da­des.

Ese era el pa­no­ra­ma en una Es­pa­ña que en los pri­me­ros días de fe­bre­ro re­ci­bía no­ti­cias, sin mu­cha in­quie­tud, de co­mo el COVID-19 se ce­ba­ba con la ciu­dad chi­na de Wuhan; un pa­no­ra­ma pre­pan­de­mia en el que el 26,8% de los ni­ños y ni­ñas es­ta­ba en riesgo de po­bre­za o ex­clu­sión, una de las ta­sas más al­tas de Eu­ro­pa.

Con lo su­ce­di­do tras la cri­sis del 2008 –que afec­tó de ma­ne­ra des­pro­por­cio­na­da a ni­ños y ni­ñas, en gran par­te por­que las me­di­das to­ma­das en aquel mo­men­to no in­clu­ye­ron de ma­ne­ra ade­cua­da la pro­tec­ción de sus de­re­chos–, con la ra­quí­ti­ca ac­ción po­lí­ti­ca pos­te­rior pa­ra fre­nar la po­bre­za y la de­sigual­dad de los más vul­ne­ra­bles, con la reali­dad que en­vuel­ve la ac­tual cri­sis sa­ni­ta­ria, so­cial y eco­nó­mi­ca, y con el som­brío pa­no­ra­ma que di­bu­jan to­das las pre­vi­sio­nes, ya es­ta­mos vien­do có­mo nue­vos sec­to­res so­cia­les es­tán vién­do­se abo­ca­dos a la pre­ca­rie­dad y la ex­clu­sión. Es­to se re­fle­ja­rá en un au­men­to de las ta­sas de po­bre­za y de­sigual­dad in­fan­til –ya de por sí di­fí­ci­les de di­ge­rir an­tes de es­ta cri­sis en la cuar­ta eco­no­mía de la UE– en los pró­xi­mos me­ses y años. Si no se ac­túa a tiem­po, si no se to­man me­di­das ur­gen­tes, es­ta cri­sis de la sa­lud ame­na­za con con­ver­tir­se en una cri­sis de los de­re­chos de la in­fan­cia.

Pre­ci­sa­men­te so­bre esas me­di­das que ga­ran­ti­cen los de­re­chos de los ni­ños en nues­tro país tra­ta el in­for­me 'Uni­cef Es­pa­ña fren­te a la cri­sis ori­gi­na­da por el COVID-19'. La or­ga­ni­za­ción se­ña­la que «las re­per­cu­sio­nes so­cio­eco­nó­mi­cas se­gui­rán sien­do du­ras y du­ra­de­ras, y se ha­rán no­tar muy pron­to afec­tan­do so­bre to­do a los ni­ños y ni­ñas más vul­ne­ra­bles. No so­lo es­tá en pe­li­gro su se­gu­ri­dad y bie­nes­tar ac­tual. Los efec­tos di­rec­tos e in­di­rec­tos de la pan­de­mia pue­den des­tro­zar su fu­tu­ro, pues­to que pue­den com­pro­me­ter de for­ma irre­ver­si­ble su de­sa­rro­llo».

Las me­di­das que des­de ha­ce se­ma­nas ha es­ta­ble­ci­do el Go­bierno en el mar­co de la de­cla­ra­ción del es­ta­do de alar­ma, si bien es­tán sien­do efec­ti­vas pa­ra la con­ten­ción de la pro­pa­ga­ción del vi­rus, tie­nen con­se­cuen­cias so­cia­les y eco­nó­mi­cas que nos per­mi­ten ha­blar ya de una nue­va cri­sis so­cio­eco­nó­mi­ca de una di­men­sión ex­tra­or­di­na­ria­men­te preo­cu­pan­te con un im­pac­to acu­sa­do en la in­fan­cia de nues­tro país. Por ello, es ne­ce­sa­rio que los go­bier­nos, a to­dos los ni­ve­les y de for­ma coor­di­na­da, pon­gan en mar­cha ac­cio­nes que pro­te­jan la sa­lud de los ni­ños, fa­ci­li­ten el ac­ce­so equi­ta­ti­vo a un nue­vo sis­te­ma edu­ca­ti­vo, ayu­den a las fa­mi­lias a cu­brir las ne­ce­si­da­des y po­der aten­der a sus hi­jos, pro­te­ja a los me­no­res de la vio­len­cia, la ex­plo­ta­ción y el abu­so, y atien­dan a los ni­ños re­fu­gia­dos y mi­gran­tes.

Esas ac­cio­nes de­ben te­ner en el cen­tro de sus ob­je­ti­vos a los ni­ños y ni­ñas más vul­ne­ra­bles: aque­llos que es­tán en riesgo de po­bre­za y ex­clu­sión, los que tie­nen di­fi­cul­ta­des de ac­ce­so en igual­dad de con­di­cio­nes al sis­te­ma edu­ca­ti­vo, las víc­ti­mas de vio­len­cia, los ni­ños tu­te­la­dos, los so­li­ci­tan­tes de asilo y re­fu­gia­dos, los que vi­ven en la ca­lle, los que se en­cuen­tran en si­tua­ción irre­gu­lar y los que su­fren al­gu­na dis­ca­pa­ci­dad. Y de­ben ir acom­pa­ña­das de una ma­yor y más efi­cien­te in­ver­sión en la in­fan­cia, in­clu­yen­do ma­yor pe­so de las po­lí­ti­cas fa­mi­lia­res y me­jo­ran­do la ca­pa­ci­dad re­dis­tri­bu­ti­va de to­do el sis­te­ma de pres­ta­cio­nes e im­pues­tos por ti­po de hogar.

En el men­cio­na­do in­for­me de Uni­cef se po­nen so­bre la me­sa me­di­das con­cre­tas que de­ben te­ner a los ni­ños en el cen­tro de la ac­ción po­lí­ti­ca, so­cial y eco­nó­mi­ca, y que de­ben ser con­sen­sua­das pa­ra no de­jar a na­die a atrás. Me­di­das que de for­ma in­me­dia­ta y en el me­dio y lar­go pla­zo de­ben aten­der las ne­ce­si­da­des de las fa­mi­lias más vul­ne­ra­bles pa­ra do­tar­las de un in­gre­so mí­ni­mo vi­tal co­mo de­re­cho sub­je­ti­vo, man­te­nien­do la pres­ta­ción por hi­jo a car­go en las fa­mi­lias be­ne­fi­cia­rias; que de­ben for­ta­le­cer la pro­tec­ción so­cial o fa­ci­li­tar el ac­ce­so y el man­te­ni­mien­to de una vi­vien­da en las con­di­cio­nes de ha­bi­ta­bi­li­dad óp­ti­mas con fo­co en los ho­ga­res con ni­ños. Me­di­das que tam­bién fa­ci­li­ten la pro­tec­ción e in­clu­sión de los ni­ños tu­te­la­dos y mi­gran­tes y for­ta­lez­can las ca­pa­ci­da­des de los sis­te­mas de pro­tec­ción, abor­dan­do los pro­ble­mas es­truc­tu­ra­les que su­fre. Me­di­das que per­mi­tan ate­nuar la emer­gen­cia edu­ca­ti­va –la edu­ca­ción es una par­te esen­cial de la res­pues­ta a la emer­gen­cia, es de­ter­mi­nan­te pa­ra pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción de la en­fer­me­dad y pa­ra en­fren­tar la re­cu­pe­ra­ción de las con­se­cuen­cias so­cio-eco­nó­mi­cas de la pan­de­mia–. Me­di­das que atien­dan las si­tua­cio­nes de vio­len­cia y que pro­te­jan los de­re­chos a la in­for­ma­ción y a la par­ti­ci­pa­ción de los ni­ños y ni­ñas.

Aun­que vi­vi­mos tiem­pos de fre­né­ti­ca ac­ti­vi­dad po­lí­ti­ca y eco­nó­mi­ca, me­re­ce la pe­na de­te­ner­se y re­fle­xio­nar so­bre esas me­di­das y so­bre la es­tra­te­gia de sa­li­da de es­ta cri­sis. Una es­tra­te­gia que de­be pa­sar so­bre la in­elu­di­ble tran­si­ción ha­cia un nue­vo mo­de­lo de país y de so­cie­dad. Un nue­vo mo­de­lo en el que los de­re­chos de la in­fan­cia de­ben re­ci­bir –por­que es lo me­jor pa­ra hoy y pa­ra el fu­tu­ro– una aten­ción prio­ri­ta­ria en to­das las de­ci­sio­nes que se adop­ten pa­ra pla­ni­fi­car la deses­ca­la­da de las me­di­das de emer­gen­cia, así co­mo en el di­se­ño de las po­lí­ti­cas pú­bli­cas di­ri­gi­das a pa­liar las con­se­cuen­cias de es­ta cri­sis.