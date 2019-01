Una británica queda embarazada de gemelos de forma natural y de un bebé mediante FIV en el plazo de una semana Imagen de una mujer embarazada. César Lizán , Director Médico de Clínicas Eva, explica qué es y por qué se produce este fenómeno LEONOTICIAS León Miércoles, 23 enero 2019, 20:14

El recién conocido caso de Beata Bienas es el undécimo que se documenta entre la comunidad médica. Se trata, según el doctor Lizán, experto en reproducción asistida, de un caso excepcional,ocurrido a una paciente que padecía de ovarios poliquísticos, obesidad y, probablemente, una alteración de la ovulación.

Estos tres factores son motivo de infertilidad, por lo que la mujer se sometió a una Fecundación In Vitro, después de ocho años tratando de lograr el embarazo de manera natural. Lo sucedido se debe, según explica el ginecólogo, al proceso de estimulación ovárica propio de este tratamiento: «este tipo de pacientes pueden pasar mucho tiempo sin ovular y cuando reciben un estímulo hormonal externo, activar un número muy elevado de folículos, con el consiguiente riesgo de gestaciones múltiples». No obstante, aclara, nos encontramos ante un caso verdaderamente raro porque no es habitual que el endometrio, el tejido que recubre la pared interna del útero, se mantenga tanto tiempo receptivo.

En estos casos el procedimiento es realizar una vigilancia exhaustiva para evitar que pueda activarse un número elevado de folículos antrales, (los sacos que contienen óvulos inmaduros). Además, añade el doctor de EVA, cuando este tipo de pacientes se someten a FIV, se suelen congelar los embriones y hacer transferencias diferidas (no el mismo mes en el que se produce la estimulación) para evitar el riesgo de hiperestimulación.

Lo que probablemente ha sucedido, cree el doctor Lizán, es que algún folículo no se ha extraído durante la punción ovárica y ha ovulado de forma natural. Si eso coincide con las relaciones sexuales de la paciente y con la transferencia de embriones procedentes del tratamiento, pueden convivir una gestación in vitro con una natural. De ahí los tres bebés finalmente nacidos.

Un proceso similar es el ocurrido durante los embarazos múltiples con algo de discordancia, que consisten en dos fecundaciones próximas en el tiempo, pero ambas logradas de manera natural . Esta situación, también excepcional, se da cuando se ovula más de un ovocito en un ciclo natural y no exactamente en la misma fecha.

La salud de los bebés

Estos, como todos los embarazos múltiples están considerados de alto riesgo y requieren más controles porque están asociados a nacimientos prematuros. Por lo tanto, durante los nueves meses de gestación, así como una vez nacidos, los bebés suelen estar muy controlados.

En este sentido es importante determinar el número de placentas y de sacos amnióticos, ya que cuando los fetos comparten estructuras hay más posibilidad de que se produzcan complicaciones.

Después, no hay que olvidar, finaliza el director médico de Clínicas Eva, que los embriones pueden tener distinta salud por diferentes motivos; su dotación genética suele ser distinta, pueden sufrir distinto aporte sanguíneo o de nutrientes. Asimismo, puede ocurrir que fallezca alguno de los fetos o que tengan afectaciones distintas de la estructura de algún órgano. Incluso hay ocasiones en que, en gemelos, se ha descrito el nacimiento de uno de ellos y de forma diferida el parto del otro.