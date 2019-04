Agresión a una mujer transexual en el metro de París Varias personas abordan a Julia cuando sale del suburbano. La insultan, la golpean y le tiran del pelo COLPISA Miércoles, 3 abril 2019, 11:08

Julia se disponía a coger el metro en París el pasado 31 de marzo. Allí, en la plaza de la República tenía en ese mismo lugar una protesta contra el gobierno de Bouteflika en Argelia. Los alrededores estaban llenos de manifestantes que comenzaron a increparla. «Eres un hombre», le decían. La agresión pasa de ser verbal a física. La golpean y le tiran del pelo. Algunos de los presentes intentan ayudarla hasta que llegan los agentes de seguridad. Las imágenes del incidente se han vuelto viral en las redes sociales tras la difusión hecha por la asociación SOS Homophobie.

La joven ha explicado a leparisien y Huffington Post lo ocurrido. «Lo más difícil no son los golpes, es la humillación. Traté de evitarles pero ellos me acorralaron. Le aparté la mano y le dije que no me tocara. Entonces me enseñó su miembro. Me quise escapar. Otros hombres me lanzaron cerveza, me insultaron, otro me dio una bofetada».

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha condenado en su perfil de Twitter la agresión tránsfoba y ha mostrado su apoyo a la víctima, asegurando que los culpables «de este acto intilerable» deben de ser identificados y procesados.