Museo Diocesano y de la Semana Santa.

La Junta Mayor de Semana Santa de León celebrará una Feria Cofrade Solidaria

Se llevará a cabo en el Museo Diocesano y de Semana Santa de la capital «visibilizar la acción social, el arte religioso y el compromiso social de las cofradías leonesas»

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:07

El Museo Diocesano y de Semana Santa de León acogerá del 13 al 16 de noviembre una Feria Cofrade Solidaria organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León con el objetivo de «visibilizar la acción social, el arte religioso y el compromiso social de las cofradías leonesas».

La Feria ESSAR Solidaria 2025 cuenta con la colaboración de la Diócesis de León, del propio Museo Diocesano y de Semana Santa, de Cáritas Diocesana y de Manos Unidas, y nace con la vocación de «convertirse en un espacio de encuentro, divulgación y compromiso», en el que confluirán «la Semana Santa, el arte religioso y la acción social que desarrollan las cofradías y entidades de la iglesia católica en León».

A lo largo de cuatro jornadas, la Feria ESSAR Solidaria reunirá a cerca de una veintena de expositores que mostrarán su trabajo en el arte religioso desde áreas como orfebrería, talla en madera o bordados, en un escaparate de empresas de productos cofrades y religiosos «de gran valor e importancia económica».

En la vertiente solidaria se podrá conocer las cofradías, hermandades y entidades sociales diocesanas que trabajan diariamente por los más necesitados, con el objetivo de «visibilizar su labor caritativa y pastoral, a menudo poco conocida, y mostrar la dimensión social de la fe en la ciudad de León».

El evento contará también con stands informativos y demostrativos de las empresas, cofradías y entidades participantes, así como mesas redondas, testimonios y presentaciones de experiencias concretas. Además, servirá para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el Museo Diocesano y de Semana Santa.

