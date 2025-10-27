Los conciertos a la luz de las velas llegan también a la Semana Santa de León «Luz de Pasión» iluminará León con un concierto único a la luz de las velas el 22 de noviembre

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El Museo Diocesano y de Semana Santa de León acogerá el próximo sábado 22 de noviembre, a las 20:00 horas, el estreno de «Luz de Pasión», una experiencia musical y espiritual inspirada en la tradición de la Semana Santa leonesa.

El concierto, concebido como un encuentro íntimo a la luz de las velas, invita al público a vivir la música sacra desde la emoción, la calma y el silencio.

El repertorio será interpretado por el grupo ScherzTrío León, en un entorno donde la penumbra, la luz y la música se funden para crear una atmósfera de belleza y recogimiento.

La iniciativa está organizada por la Asociación Pasión Leonesa y la cuenta de divulgación cofrade @albrazoyalhombro, con la colaboración del Museo Diocesano y de Semana Santa de León y el Ayuntamiento de León.

«Luz de Pasión nace para sentir la Semana Santa desde la emoción, más allá de las procesiones, con la belleza de la música y la calidez de la luz», explican desde la organización.

Con un aforo limitado, Luz de Pasión propone una vivencia única en la que la fe, el arte y la música se unen en un mismo espacio. Las entradas están a la venta en AV Bordado y Serigrafía (Calle Batalla de Clavijo, 46 – bajo, horario: lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas).