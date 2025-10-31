Carlos García Rioja será el pregonero de la Semana Santa de León en 2026

leonoticias - Noticias de León y provincia

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:53

La Junta Mayor de la Semana Santa de León ha acordado nombrar como pregonero de la Semana Santa de León 2026 a Carlos García Rioja, que pronunciará su pregón el sábado 21 de marzo en el Auditorio de León.

Hermano de cuatro penitenciales - Jesús, Angustias, Minerva y Redención – desde hace más de tres décadas, es un estudioso y divulgador de la Semana Santa, participando en distintas publicaciones como coordinador o articulista, siendo director y creador de las revistas Pregón y Guion.

Ese afán de iniciativa también le llevó a fundar la asociación La Horqueta, que presidió durante una década y ha llegado a escribir seis libros, todos ellos con la Semana Santa como epicentro. También ha cultivado los relatos cortos y la fotografía ligados a la Pasión.

«Es un papón leonés que vive como pocos no solo los días santos y cuanto estos suponen y representan, sino una celebración que, para él, lo es todo durante el año, del Domingo de Resurrección al Viernes de Dolores», esgrimen desde la Junta Mayor.

