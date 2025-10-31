Un voltio por León: recorriendo Riello en el nuevo Renault 4 eléctrico

Un voltio por León por el municipio de Riello

La mejor forma de conocer y perderse por los rincones más especiales que ofrece la provincia de León es siempre al mando de vehículos que combinan a la perfección la sostenibilidad y respeto con el medio ambiente. Leomotor, junto con Leonoticias te ofrece una ruta diferente y apasionante por el municipio de Riello junto al nuevo Renault 4 eléctrico.

Esta joya automovilística sorprende en comodidad, silencio y diseño único. Una versión 100 por cien eléctrica, ágil y eficiente que te ofrece la oportunidad de disfrutar del mejor paisaje leonés.

Paradas en El Castillo y en el mirador Cueto Rosales

La primera parada que realizamos junto al Renault 4 es en la pequeña localización de El Castillo, dentro del municipio de Riello. Allí se puede combinar a la perfección la tradición e historia de sus calles y sus vecinos con la modernidad que aporta Leomotor.

Una vez en la zona, no se puede dejar pasar la oportunidad de observar las increíbles vistas en el mirador Cueto Rosales cuya subida afrontó el Renault 4 eléctrico con gran soltura y sin perder el confort.

Gastronomía tradicional en El rincón de Manolo

El sabor auténtico de León se puede degustar en El rincón de Manolo en Riello. Una parada para coger fuerzas antes de regresar a León y donde poder deleitarse con platos elaborados con el mejor producto local.

Gran accesibilidad a la movilidad eléctrica

La reactivación de las ayudas del Plan MOVES III vuelve a poner a disposición de los conductores subvenciones de hasta 7.000 euros en la adquisición de un vehículo eléctrico. Además, en Leomotor adelantan el importe de las ayudas para que no tengas que esperar a su tramitación y, como incentivo adicional, regalan el cargador y su instalación en tu domicilio, facilitando aún más la transición hacia una conducción limpia y eficiente.

Confía en Leomotor

Leomotor te ofrece este Renault 4 eléctrico, con opciones de financiación adaptadas a cada perfil de conductor.

¿Quieres disfrutar de tu propio Voltio por León? Ahora el Grupo Leomotor está sorteando un fin de semana en coche eléctrico entre los lectores de Leonoticias. Consulta las bases haciendo click aquí. www.leomotor.net/un-voltio-por-leon

¿Cuánto se ahorra al recorrer esta ruta en coche eléctrico? Recorrido En 120 kilómetros recorridos se consumió un 48 por ciento de batería

Ahorro en combustible 11 euros (gasolina)

