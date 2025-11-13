La tradición y el sabor se degustarán en las XXIII Jornadas Gastronómicas del Cocido Gordonés

Leonoticias León Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:18 Compartir

La comarca de Gordón se viste de gala para acoger, un año más, sus esperadas Jornadas Gastronómicas del Cocido Gordonés, que este 2025 alcanzan su vigésima tercera edición.

Una cita que ya forma parte de la identidad cultural de la zona y que, durante dos fines de semana consecutivos, convierte a los pueblos de Gordón en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la buena mesa.

Los días 15,16 , 22 y 23 de noviembre , coincidiendo con el tercer y cuarto fin de semana del mes, los fogones de los restaurantes participantes se encenderán para rendir homenaje al plato que mejor representa la esencia de esta tierra: el cocido gordonés.

El cocido gordonés, un plato con historia, es mucho más que un guiso. Es la memoria viva de un tiempo en el que las familias aprovechaban los productos de la huerta, las legumbres, las carnes y la matanza para elaborar un plato completo y nutritivo, capaz de reconfortar en los fríos inviernos de la montaña central leonesa.

Sus orígenes se remontan a generaciones pasadas, cuando la cocina era sinónimo de supervivencia y el saber culinario se transmitía de abuelas a nietos, manteniendo viva la receta hasta nuestros días.

Hoy, el cocido gordonés se ha convertido en un símbolo gastronómico de la comarca: un plato que se degusta con calma, que une a las familias y amigos en la mesa y que representa la fusión perfecta entre tradición, calidad y hospitalidad.

El menú de las jornadas

Durante estas XXIII Jornadas, los restaurantes ofrecerán un menú especial al precio de 25 euros, cuidadosamente elaborado con los ingredientes clásicos que lo distinguen:

-Una sopa caliente y reconfortante para abrir el apetito.

-Garbanzos suaves , acompañados de berza o repollo de la tierra

-Las carnes de siempre: morcilla, chorizo, tocino, costilla de cerdo y panceta, cocidas lentamente para liberar todo su sabor, sin olvidarse del chivo o el inconfundible morro. pata y oreja de cerdo , aportando ese toque único que lo diferencia de otros

-El relleno , elaborado con mimo, que completa la experiencia

-Pan tradicional cocido en horno de leña, crujiente y aromático.

-Vinos seleccionados de Tierras de León , que realzan los sabores del conjunto.

Un banquete pensado para disfrutar con calma, en buena compañía y en un entorno único.

Restaurantes participantes

Los fogones que darán vida a estas jornadas son referentes de la comarca, y cada uno aportará su sello particular a la elaboración del cocido:

- Restaurante La Hornaguera (Ciñera de Gordón)

- Casa Senén (Vega de Gordón)

- Hotel Restaurante Bicis & Vacas (La Pola de Gordón)

- Restaurante Entrepeñas (Geras de Gordón)

- Restaurante Tarabico (Geras de Gordón)

- Restaurante Nómada630 (Huergas de Gordón)

Todos ellos compartirán una misma premisa: elaboración lenta y esmerada , respetando los tiempos de cocción para conseguir que legumbres y carnes se fundan en un equilibrio perfecto.

Mucho más que gastronomía

Las Jornadas Gastronómicas del Cocido Gordonés no son solo una oportunidad para disfrutar de la cocina local, sino también para descubrir la riqueza natural, cultural y patrimonial de Gordón.

El otoño viste los montes de tonos ocres y dorados, ofreciendo paisajes únicos para pasear antes o después de la comida. Senderos, bosques, ríos y miradores hacen de esta comarca un lugar ideal para combinar turismo gastronómico y de naturaleza

Quienes se acerquen a degustar el cocido también podrán recorrer las calles de La Pola de Gordón, visitar enclaves históricos, acercarse a la arquitectura tradicional de los pueblos cercanos y sentir la hospitalidad de sus gentes.

Desde su creación las Jornadas Gastronómicas del Cocido Gordonés han ido ganando prestigio y reconocimiento, atrayendo no solo a vecinos de la comarca, sino también a visitantes de toda la provincia de León y de las comunidades cercanas.

Este evento se ha convertido en una de las principales señas de identidad de la comarca, uniendo en una misma experiencia cultura, gastronomía, tradición y naturaleza

Las XXIII Jornadas Gastronómicas del Cocido Gordonés son, en definitiva, una invitación a detenerse en el tiempo, a saborear con calma la tradición y a disfrutar de la autenticidad de una tierra que conserva con orgullo sus raíces.