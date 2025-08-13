La tradición reinará en Boñar con las fiestas de San Roque

Borja Pérez Boñar Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:19 Compartir

Con motivo del día de San Roque que se celebra el próximo sábado 16 de agosto, Boñar se convertirá en un pueblo donde la tradición inundará las calles y acompañará a los vecinos y visitantes en un fin de semana de cultura y disfrute.

El grueso del programa se alargará del jueves 14 al domingo 17 de agosto, aunque este miércoles aparecerán ya las primeras actividades que servirán como preludio de un fin de semana que se antoja apasionante a todos los niveles.

Pepe Villa, alcalde del municipio, inauguró el programa de fiestas poniendo en valor a Boñar como «villa de tradiciones» y como «punto de referencia de la montaña Oriental». Además, dejó claro que el programa «cuenta con actividades infantiles, deportes, tradiciones, cultural y entretenimiento» con el fin de llegar a todos los públicos.

Un comienzo de altura

Tras la natación y el lanzamiento de alpargata del miércoles, el jueves comenzará ya a dilatarse la programación a lo largo de toda la jornada, con un peso importante en horario vespertino.

La mañana estará monopolizada por los partidos de fútbol sala júnior, mientras que la tarde contará con carreras de sacos, concurso de triples, partido de fútbol de solteros contra casados... y una exhibición de arte textil, entre otras cosas. Todo ello, en una prueba más de la combinación del deporte con la cultural más tradicional del lugar, dejando la noche para la música con diversos conciertos.

El viernes dejará lugar también para la solemnidad con la misa en honor a la Asunción de Nuestra Señora que se celebrará al paso del mediodía. La paellada, la discomóvil 'Springfield', los macrohinchables y la exposición de arte textil volverán a ser protagonistas de una tarde que culminará con las charangas, el desfile de peñas y la verbena a cargo de Macrodiscoteca Bauty.

Dos días de deporte y música

El sábado volverá a estar repleto de eventos, comenzando con el maratón de Pádel que dará comienzo a las 9:00 horas de la mañana. En el índole deportivo, aparecen también el torneo de voley playa y el gran corro de lucha base. Al mediodía, se realizará la tradicional misa en honor a San Roque, que estará precedida por el traslado procesional del patrón desde su ermita.

Tras una tarde de Olimpiada de juegos tradicionales, se procederá a la degustación del bollo preñado para coger fuerzas de cara al desfile de carrozas nocturno y a la espectacular actuación de la orquesta Funcao Públika.

El domingo, como colofón, se llevará acabo una misa en memoria de los difuntos del pueblo durante la mañana y, tras la hora de comer, se bautizará el campo de fútbol Abel Díez Tejerina. Finalmente, la orquesta Media Luna pondrá el broche de oro a unas fiestas que, como se puede vislumbrar ya con su programación, sacarán a relucir la mejor cara de los vecinos y visitantes de Boñar.