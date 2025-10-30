Teverga, donde la naturaleza late con fuerza

Leonoticias Jueves, 30 de octubre 2025, 08:18 Compartir

Situado al suroeste del Principado de Asturias y limitando al oeste con Somiedo y al sur con la Provincia de León, en pleno corazón del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, declarado Reserva de la Biosfera, este concejo invita al visitante a descubrir un entorno privilegiado donde la montaña, el patrimonio y la gastronomía se dan la mano.

Ampliar Entrada al parque de la Prehistoria de Teverga

Naturaleza y Turismo activo

La Senda del Oso, una de las rutas más transitadas del Principado, se ha convertido en un reclamo imprescindible para familias y cicloturistas. Su trazado, que recorre antiguos trazados mineros entre túneles, bosques y ríos, permite disfrutar de una experiencia segura, accesible y cargada de belleza natural.

A esta oferta se sumará próximamente la Vía Ferrata de Entrago, la primera de iniciativa pública en Asturias. Orientada a todos los públicos mayores de 14 años, ofrecerá distintos niveles de dificultad y promete situar a Teverga en el mapa de los destinos de turismo activo más atractivos del norte peninsular.

Turismo de naturaleza en Teverga

El Monumento Natural de Cueva Huerta, con sus impresionantes galerías subterráneas, constituye uno de los tesoros espeleológicos más importantes del país. Muy cerca, la Cascada del Xiblu y el Hayedo de Montegrande brindan un espectáculo de agua y vegetación que deja sin aliento a quien los contempla.

Teverga también es sinónimo de aventura: rutas de senderismo como la Ruta Vaqueira o la que conduce al Hayedo de Montegrande, que de los más extensos de Asturias, la Cascada del Xiblu permiten adentrarse en la esencia del paisaje tevergano. La escalada por su parte, encuentra aquí un paraíso natural con paredes equipadas y zonas de entrenamiento reconocidas.

Ampliar Cascada del Xiblu

Y para quienes buscan un viaje en el tiempo, el Parque de la Prehistoria de Teverga ofrece una experiencia única para conocer cómo vivían nuestros antepasados en el Paleolítico, con reproducciones fieles de arte rupestre, talleres didácticos para toda la familia, además de poder contemplar: caballos trapanes, bisontes, ciervos, gamos y los Uros de Heck, considerado con el antepasado salvaje de todas las vacas del mundo.

Ampliar Caballos en Parque de la Prehistoria de Teverga

Patrimonio histórico y cultural

El paso del tiempo ha dejado en Teverga un legado patrimonial de enorme valor. La Colegiata de San Pedro, joya de transición entre el prerrománico y el románico, alberga en su interior dos momias perfectamente conservadas que fascinan a los visitantes. El concejo conserva también una rica arquitectura tradicional de montaña, con sus hórreos, paneras, molinos y corros que aún se alzan como símbolo de la vida brañera y de un modo de vida ligado a la tierra.

Ampliar Colegiata de San Pedro

Sabores que conquistan

La experiencia en Teverga no estaría completa sin saborear su gastronomía tradicional. El emblemático pote tevergano, elaborado con berza, patata, morcilla, panceta, chorizo y sin legumbre, resume la esencia de una cocina contundente y auténtica. Las carnes de caza mayor, como el jabalí o el venado, se complementan con la ternera asturiana, mientras que los postres caseros como el arroz con leche, borrachinos y casadiellas ponen el broche dulce a una jornada inolvidable, todos estos platos preparados de forma casera y realizados con mucho mimo y esmero.

