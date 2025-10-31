El talento femenino se hace notar en León

Imagen de la segunda edición del Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico «Ellas impulsan León»

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 11:31

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) y su Grupo de Mujeres Empresarias celebraron este 30 de octubre la segunda edición del Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico «Ellas impulsan León», un evento que reafirmó su papel como punto de encuentro, inspiración y crecimiento para las empresarias y directivas de la provincia.

El congreso, inaugurado por el alcalde de León, José Antonio Diez, contó con la presencia de representantes de la corporación municipal, la Cámara de Comercio, el CEL y Unicaja, entidad que acogió el acto en su salón de actos.

La jornada fue inaugurada por Azucena Ramos, coordinadora del Grupo de Mujeres Empresarias del CEL, quien animó a las participantes a «aprovechar esta cita para generar sinergias, inspirarse mutuamente y seguir construyendo el tejido empresarial leonés con la fuerza y compromiso de mujeres y hombres que creen en el progreso compartido».

El evento, conducido magistralmente por Lula Ballarino, empresaria, conferenciante y especialista en comunicación y networking estratégico, reunió a alrededor de 70 asistentes que participaron activamente en las distintas actividades del programa. La satisfacción fue generalizada: las asistentes destacaron la calidad de las ponencias, la energía del ambiente y la utilidad práctica de las técnicas y consejos compartidos por los ponentes, muchos de los cuales ya están aplicando en su día a día profesional.

Imagen de la segunda edición del Congreso de Mujeres Empresarias y Networking Estratégico «Ellas impulsan León» CEL

Un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión

El congreso ofreció una completa agenda con momentos de aprendizaje, inspiración y networking real, incluyendo conferencias, dinámicas de biohacking, una mesa redonda de emprendedoras y un cóctel final que favoreció el intercambio de experiencias y la creación de nuevas alianzas empresariales.

Ponencias y actividades

Diferentes ponencias y actividades tuvieron lugar durante el acto:

Lula Ballarino, experta internacional en liderazgo y networking estratégico, condujo el congreso y compartió su experiencia sobre liderazgo, comunicación y conexión con emprendedores.

María Escartín, especialista en bienestar y productividad, ofreció la charla «Claves para organizar tu tiempo y vivir mejor», además de dos sesiones de Biohacking Experience centradas en energía, foco y concentración.

Nuria Robles, directora de FabLab León, abordó el tema «Niñas y tecnología: todavía mucho por hacer».

Raúl García, psicólogo y consultor en liderazgo y desarrollo organizativo, presentó la ponencia «El liderazgo femenino extraordinario».

María Troncoso, jefa de Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Noroeste, fue entrevistada por Lula Ballarino en un inspirador diálogo sobre liderazgo corporativo.

Elsa González, periodista y directiva de FEDEPE, ofreció la ponencia «Mujeres líderes transformando la empresa y la sociedad del siglo XXI».

Mesa redonda «Emprender desde León», con Mariluz Castaño (Eurofirms), Cristina Rodríguez (Autocristamovil) y Vanessa Santos (Milsa Trillo Galicia), quienes compartieron sus experiencias, retos y aprendizajes, reflejando la diversidad y fortaleza del liderazgo femenino leonés.

El II Congreso «Ellas impulsan León» se consolida, así, como una cita imprescindible para quienes apuestan por la visibilidad, la colaboración y el impulso del talento femenino en el ámbito empresarial leonés.