Soltra celebra en León 25 años de compromiso social y desarrollo empresarial

El palacio de congresos y exposiciones de León, reunió a más de 500 personas, trabajadores de todas las áreas de la compañía, directivos, representantes institucionales, asociaciones del ámbito social y numerosos amigos que han acompañado a Soltra desde sus inicios. El ambiente fue de auténtica celebración, en el que en la gran pantalla instalada se pudo ver la labor que esta empresa lleva haciendo, de cómo empezó todo, de dónde están y donde va llegar Soltra en los próximos años.

Un cuarto de siglo de historia de solidaridad y trabajo

Desde el año 2000 en la Virgen del Camino, de la mano de Don Antonino Fernández y Doña Cínia González, junto a los padres dominicos, nació Soltra con un propósito claro: «Que la discapacidad no es un límite sino un valor para abrir oportunidades laborales y demostrar que es un motor de crecimiento económico y social». Jardinería, limpieza, montajes industriales, vending, marketing directo o la lavandería, son puertas abiertas a la inclusión. Lo que comenzó como un proyecto de 10 personas con fuerte arraigo local ha terminado por convertirse en una organización de referencia, con presencia en España, México y Dinamarca, y con un modelo empresarial que es reconocido por su impacto social.

En estos 25 años, Soltra no solo ha generado empleo estable y de calidad para cientos de personas, sino que también ha consolidado una forma distinta de entender la empresa, en la que el beneficio económico convive con la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

Una gala muy emotiva

La Gala comenzó con una bienvenida a los asistentes y un repaso audiovisual por la historia de Soltra, imágenes, cargadas de recuerdos, que arrancaron aplausos y alguna lágrima entre los presentes y entre medias la voz y el piano de la cantante leonesa Emily, que abrió paso a unos emotivos momentos. «Hoy es un gran día» como dice la canción.

Durante la gala intervino José Antonio Idoeta quien agradeció de forma especial el compromiso de los trabajadores, «el alma de la empresa» en la historia de Soltra. También tomaron la palabra representantes institucionales, que subrayaron el papel de la empresa en el tejido social y económico leonés y destacaron que «Soltra es un ejemplo de cómo la responsabilidad social no está reñida con la competitividad y el crecimiento empresarial».

Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega de distinciones a los compañeros que pusieron en marcha Soltra hace ya 25 años: Fráncico Javier Diaz Salazar, Roberto Fernández Pérez, Lucas Fernández Pérez, Marcos García Sánchez, Beatriz Aller Carral, Jaqueline Villagra Fernández y Noelia Pérez Zúñiga, en el que todos los presentes con sus aplausos agradecieron su esfuerzo y dedicación.