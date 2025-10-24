leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un curso de poda Naturgeis
Publirreportaje

Riego de la Vega ofrece un curso gratuito de poda e injerto frutal

Aprende técnicas prácticas para mejorar la salud y productividad de tus cultivos en un curso gratuito en Riego de la Vega, del 31 de octubre al 15 de noviembre, con prácticas de campo y formación teórica

Leonoticias

Leonoticias

Riego de la Vega

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:45

El próximo 31 de octubre comenzará en Riego de la Vega el Curso de Poda de Árboles Frutales y Vides, una formación práctica dirigida a agricultores, viticultores y personas interesadas en el cuidado y mantenimiento de cultivos leñosos.

La técnica de la poda consiste en eliminar de forma selectiva ramas, brotes o partes improductivas de la planta con el fin de equilibrar su crecimiento y mejorar su estructura. En el caso de los frutales, una poda bien ejecutada favorece la aireación, la entrada de luz y la formación de madera fructífera, lo que se traduce en cosechas más sanas y regulares. En la vid, la poda permite regular la carga de racimos y optimizar la calidad de la uva, adaptando la intervención a la variedad y al sistema de conducción.

El curso será impartido por Jorge Gutiérrez González, Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Agrícola, con amplia experiencia en formación agraria y forestal, especializado en poda de frutales y plantas ornamentales, así como en proyectos de conservación y mejora de montes.

A lo largo del curso, los asistentes adquirirán los conocimientos y destrezas necesarios para realizar podas adecuadas y seguras, fundamentales para mejorar la salud de las plantas, aumentar la productividad y mantener frutales y viñedos en condiciones óptimas. La formación combinará contenidos teóricos con prácticas de campo en fincas de la zona, permitiendo aplicar directamente las técnicas aprendidas.

Imagen de un curso de poda Naturgeis

Fechas e inscripciones

El curso se desarrollará a lo largo de tres fines de semana, desde el 31 de octubre hasta el 15 de noviembre, con sesiones los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. La participación es gratuita, gracias a la financiación de los Fondos FEADER y la Junta de Castilla y León, en el marco de las acciones de formación y transferencia de conocimiento al medio rural.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.naturgeis.com.

Para más información: formacion@naturgeis.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  3. 3 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  4. 4 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  5. 5 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  6. 6 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  7. 7 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  8. 8 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 El histórico reportero Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual durante el Cónclave del Vaticano

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Riego de la Vega ofrece un curso gratuito de poda e injerto frutal

Riego de la Vega ofrece un curso gratuito de poda e injerto frutal