Riego de la Vega ofrece un curso gratuito de poda e injerto frutal
Aprende técnicas prácticas para mejorar la salud y productividad de tus cultivos en un curso gratuito en Riego de la Vega, del 31 de octubre al 15 de noviembre, con prácticas de campo y formación teórica
Riego de la Vega
Viernes, 24 de octubre 2025, 09:45
El próximo 31 de octubre comenzará en Riego de la Vega el Curso de Poda de Árboles Frutales y Vides, una formación práctica dirigida a agricultores, viticultores y personas interesadas en el cuidado y mantenimiento de cultivos leñosos.
La técnica de la poda consiste en eliminar de forma selectiva ramas, brotes o partes improductivas de la planta con el fin de equilibrar su crecimiento y mejorar su estructura. En el caso de los frutales, una poda bien ejecutada favorece la aireación, la entrada de luz y la formación de madera fructífera, lo que se traduce en cosechas más sanas y regulares. En la vid, la poda permite regular la carga de racimos y optimizar la calidad de la uva, adaptando la intervención a la variedad y al sistema de conducción.
El curso será impartido por Jorge Gutiérrez González, Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Agrícola, con amplia experiencia en formación agraria y forestal, especializado en poda de frutales y plantas ornamentales, así como en proyectos de conservación y mejora de montes.
A lo largo del curso, los asistentes adquirirán los conocimientos y destrezas necesarios para realizar podas adecuadas y seguras, fundamentales para mejorar la salud de las plantas, aumentar la productividad y mantener frutales y viñedos en condiciones óptimas. La formación combinará contenidos teóricos con prácticas de campo en fincas de la zona, permitiendo aplicar directamente las técnicas aprendidas.
Fechas e inscripciones
El curso se desarrollará a lo largo de tres fines de semana, desde el 31 de octubre hasta el 15 de noviembre, con sesiones los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. La participación es gratuita, gracias a la financiación de los Fondos FEADER y la Junta de Castilla y León, en el marco de las acciones de formación y transferencia de conocimiento al medio rural.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.naturgeis.com.
Para más información: formacion@naturgeis.com