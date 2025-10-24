Riego de la Vega ofrece un curso gratuito de poda e injerto frutal

Leonoticias Riego de la Vega Viernes, 24 de octubre 2025, 09:45 Compartir

El próximo 31 de octubre comenzará en Riego de la Vega el Curso de Poda de Árboles Frutales y Vides, una formación práctica dirigida a agricultores, viticultores y personas interesadas en el cuidado y mantenimiento de cultivos leñosos.

La técnica de la poda consiste en eliminar de forma selectiva ramas, brotes o partes improductivas de la planta con el fin de equilibrar su crecimiento y mejorar su estructura. En el caso de los frutales, una poda bien ejecutada favorece la aireación, la entrada de luz y la formación de madera fructífera, lo que se traduce en cosechas más sanas y regulares. En la vid, la poda permite regular la carga de racimos y optimizar la calidad de la uva, adaptando la intervención a la variedad y al sistema de conducción.

El curso será impartido por Jorge Gutiérrez González, Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Agrícola, con amplia experiencia en formación agraria y forestal, especializado en poda de frutales y plantas ornamentales, así como en proyectos de conservación y mejora de montes.

A lo largo del curso, los asistentes adquirirán los conocimientos y destrezas necesarios para realizar podas adecuadas y seguras, fundamentales para mejorar la salud de las plantas, aumentar la productividad y mantener frutales y viñedos en condiciones óptimas. La formación combinará contenidos teóricos con prácticas de campo en fincas de la zona, permitiendo aplicar directamente las técnicas aprendidas.

Ampliar Imagen de un curso de poda Naturgeis

Fechas e inscripciones

El curso se desarrollará a lo largo de tres fines de semana, desde el 31 de octubre hasta el 15 de noviembre, con sesiones los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. La participación es gratuita, gracias a la financiación de los Fondos FEADER y la Junta de Castilla y León, en el marco de las acciones de formación y transferencia de conocimiento al medio rural.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.naturgeis.com.

Para más información: formacion@naturgeis.com