Restaurante Gyros Anna Edu Rodríguez
Publirreportaje

Resturante Gyros Anna, el nuevo rincón de cocina griega de León

Un nuevo espacio gastronómico especializado en sabores griegos con matices turcos y albaneses

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:02

La capital leonesa contará con una nueva propuesta gastronómica. El restaurante Gyros Anna se alza como un espacio especializado en comida griega con toques turcos y albaneses. Su propuesta es clara: una carta corta pero de calidad. «Aquí todos los platos son caseros, nada industrial. He concebido este espacio como un homenaje a la isla de Santorini, donde viví un año», cuenta Denis.

Restaurante Gyros Anna Edu Rodríguez
Imagen principal - Restaurante Gyros Anna
Imagen secundaria 1 - Restaurante Gyros Anna
Imagen secundaria 2 - Restaurante Gyros Anna

Mención especial para sus hijos, quienes son la razón del nacimiento del Restaurante Gyros Anna: «El restaurante es un homenaje a mis hijos. Aquí, en León, tienen una estabilidad económica y podrán estudiar gracias a este restaurante», detalla el dueño de origen albanés.

Restaurante Gyros Anna Edu Rodriguez

El restaurante estará situado en pleno centro de León, en la calle Conde Guillén, nº 8, al lado de la conocida discoteca Gabanna. Así, Gyros Anna quiere posicionarse como una visita obligatoria para todos aquellos que deseen disfrutar de los sabores de la cocina mediterránea y griega.

Algunos de los platos de Gyros Anna Edu Rodríguez
Imagen principal - Algunos de los platos de Gyros Anna
Imagen secundaria 1 - Algunos de los platos de Gyros Anna
Imagen secundaria 2 - Algunos de los platos de Gyros Anna

El horario de apertura será de martes a jueves desde las 12h a las 15:30 h y en horario de tarde de 18:30 h a 00 h noche. Viernes, sábado y domingo el horario es de 12h a 15:30 h por las mañanas y de 18:30h a 3:00 h de la madrugada. El teléfono para reservas es el 987 628 581.

