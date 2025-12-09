leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Restaurante Lumière cuenta con amplios espacios llenos de personalidad Restaurante Lumière
Pubirreportaje

Restaurante Lumière ilumina la Navidad con experiencias para celebrar a lo grande

El restaurante ubicado en plena calle Ancha propone diferentes experiencias gastronómicas para disfrutar estas Navidades

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:26

La Navidad en León tiene un brillo especial y, en plena centro de la capital leonesa, se encuentra el Restaurante Lumière, (Calle Ancha nº18), uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Un espacio moderno y lleno de personalidad donde cada celebración se convierte en una experiencia única.

Fiel a su espíritu creativo, Restaurante Lumière presenta para estas fiestas un calendario gastronómico completo. Su cocina, que combina sabores propios con influencias internacionales, se expresa en menús diseñados exclusivamente para estas fechas, con el sello de calidad que caracteriza a la casa.

Restaurante Lumière es un espacio ideal para celebrar todo tipo de eventos y encuentros especiales Restaurante Lumiére

Experiencias gastronómicas

Restaurante Lumière ha preparado cuatro grandes experiencias gastronómicas navideñas, ideales para familias, grupos de amigos o parejas:

- Almuerzo de Navidad – 25 de diciembre

Un encuentro que apuesta por los sabores tradicionales reinterpretados con el toque Lumière. Un menú elegante y festivo para celebrar sin prisas.

- Cena de Gala de Nochevieja – 31 de diciembre

Una de las citas más esperadas en la ciudad. Un menú único que contará con música, ambiente exclusivo y la magia de despedir el año en un lugar icónico. La cena incluye cotillón, fiesta y detalles especiales para que la entrada en 2026 sea inolvidable.

- Pack Lumière + ARVA Hoteles

Para quienes buscan una experiencia completa, el restaurante se une con el Hotel ARVA Spa París. Así los consumidores podrán contar con cena de gala, alojamiento, circuito termal y desayuno especial. Gastronomía, relax y descanso en un mismo plan.

- Almuerzo de Año Nuevo – 1 de enero

Una forma exquisita de comenzar el año con energía positiva y sabores sorprendentes.

Ensalada cremosa de burrata, uno de los platos estrellas del Restaurante Lumière Restaurante Lumière

Menús para grupos

Además, Restaurante Lumière ofrece cuatro menús especiales para grupos (mínimo 8 personas), además de una opción de menú cóctel pensada para eventos más informales. Una alternativa perfecta para cenas de empresa, reuniones familiares o encuentros especiales.

Decoración navideña en el Restaurante Lumiére
Decoración navideña en el Restaurante Lumiére Restaurante Lumiére

Ostras y champagne

Los días 19 y 22 de diciembre también serán dos fechas marcadas en especial en el calendario del Restaurante Lumière. Este espacio propone una experiencia gourmet diseñada para quienes disfrutan de los pequeños grandes placeres: ostras francesas, champagne premium y una carta especial para acompañar. Un evento perfecto para comenzar la Navidad brindando entre amigos, pareja o compañeros de trabajo. Las reservas se pueden hacer directamente en el correo electrónico eventos@lumiererestaurante.com, llamando al teléfono 987 23 86 04 o visitando su página web www.lumiererestaurante.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el empresario leonés propietario de Vega Sicilia
  2. 2 Proyectan una residencia de ancianos por 300.000 euros en un pueblo de León
  3. 3 Un joven herido tras volcar con su coche en una carretera de la provincia
  4. 4 El restaurante leonés que dice adiós a 25 años de historia y deja a Valdepiélago huérfano
  5. 5 Más de una hora para apagar un coche parcialmente electrificado en León
  6. 6 Vecinos y turistas colapsan el centro de León durante el puente
  7. 7 Estos son los premiados en la Feria de los Productos de León
  8. 8 Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en León
  9. 9 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  10. 10 Contraste en la hostelería de cara a Navidad: del «no está siendo lo esperado» al «estamos hasta arriba»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Restaurante Lumière ilumina la Navidad con experiencias para celebrar a lo grande

Restaurante Lumière ilumina la Navidad con experiencias para celebrar a lo grande