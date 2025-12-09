Restaurante Lumière ilumina la Navidad con experiencias para celebrar a lo grande

Leticia Domínguez León Martes, 9 de diciembre 2025, 08:26 Compartir

La Navidad en León tiene un brillo especial y, en plena centro de la capital leonesa, se encuentra el Restaurante Lumière, (Calle Ancha nº18), uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Un espacio moderno y lleno de personalidad donde cada celebración se convierte en una experiencia única.

Fiel a su espíritu creativo, Restaurante Lumière presenta para estas fiestas un calendario gastronómico completo. Su cocina, que combina sabores propios con influencias internacionales, se expresa en menús diseñados exclusivamente para estas fechas, con el sello de calidad que caracteriza a la casa.

Ampliar Restaurante Lumière es un espacio ideal para celebrar todo tipo de eventos y encuentros especiales Restaurante Lumiére

Experiencias gastronómicas

Restaurante Lumière ha preparado cuatro grandes experiencias gastronómicas navideñas, ideales para familias, grupos de amigos o parejas:

- Almuerzo de Navidad – 25 de diciembre

Un encuentro que apuesta por los sabores tradicionales reinterpretados con el toque Lumière. Un menú elegante y festivo para celebrar sin prisas.

- Cena de Gala de Nochevieja – 31 de diciembre

Una de las citas más esperadas en la ciudad. Un menú único que contará con música, ambiente exclusivo y la magia de despedir el año en un lugar icónico. La cena incluye cotillón, fiesta y detalles especiales para que la entrada en 2026 sea inolvidable.

- Pack Lumière + ARVA Hoteles

Para quienes buscan una experiencia completa, el restaurante se une con el Hotel ARVA Spa París. Así los consumidores podrán contar con cena de gala, alojamiento, circuito termal y desayuno especial. Gastronomía, relax y descanso en un mismo plan.

- Almuerzo de Año Nuevo – 1 de enero

Una forma exquisita de comenzar el año con energía positiva y sabores sorprendentes.

Ampliar Ensalada cremosa de burrata, uno de los platos estrellas del Restaurante Lumière Restaurante Lumière

Menús para grupos

Además, Restaurante Lumière ofrece cuatro menús especiales para grupos (mínimo 8 personas), además de una opción de menú cóctel pensada para eventos más informales. Una alternativa perfecta para cenas de empresa, reuniones familiares o encuentros especiales.

Decoración navideña en el Restaurante Lumiére Restaurante Lumiére

Ostras y champagne

Los días 19 y 22 de diciembre también serán dos fechas marcadas en especial en el calendario del Restaurante Lumière. Este espacio propone una experiencia gourmet diseñada para quienes disfrutan de los pequeños grandes placeres: ostras francesas, champagne premium y una carta especial para acompañar. Un evento perfecto para comenzar la Navidad brindando entre amigos, pareja o compañeros de trabajo. Las reservas se pueden hacer directamente en el correo electrónico eventos@lumiererestaurante.com, llamando al teléfono 987 23 86 04 o visitando su página web www.lumiererestaurante.com

Temas

Gastronomía

Navidad