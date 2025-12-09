Reserva tu mesa para estas Navidades en el Hotel Infantas de León

El hotel Infantas de León pone ha lanzado menús especiales para las fiestas de estas Navidades

El Hotel Infantas de León ha lanzado menús especiales para los días más especiales de estas Navidades. El día de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, el hotel leonés pone a disposición de todos los que lo deseen menús especiales que ofrecerán estas Navidades.

Cena de Nochebuena

Para el Día de Nochebuena, el Hotel Infantas de León ofrece un menú especial que incluye vieiras gratinadas al pernoff, rapito a la donostiarra, pintada rellena de foie y castañas osbre puré trufada de patata con slasa de pasas y orejones, De postro, tronco marcona con helado de turrón. Para acompañar a la comida, el hotel ha elegido una cuidada selección de vinos, que incluye Blanco Protos de Rueda y Tinto Protos de la Ribera del Duero y, para el brindis: cava Aria Brunt Nature Segunda Viudas, así como agua, café e infusiones. El precio por persona es de 90 euros.

Comida de Navidad

El menú que ofrece el Hotel para la comida de Navidad lo componen crema de nécoras con langostinos al armagnac, lomo de corvina confitada a baja temperatura con escalibada de verduras sobre salsa vizcaína, lingote de cordero lechal sobre puré de patatas, jugo de su cocción y manzana en texturas. De postre, mousse de chocolate blanca con fruta de la pasión y mango con helado de cheesecake. Para acompañar la comida, el restante ofrecerá varios vinos, como el Blanco Marques de Vizhoja o el Tinto Melior de Matarromera de la Ribera del Duero así como el cava Aria Brut Nature de Segura viudas, agua, café e infusiones. El precio por persona es de 85 euros.

Cena de Cotillón de Nochevieja

Para el último día del año, el restaurante ofrece un amplio menú formado por ensalada templada de foie con pasas y orejones con vinagreta de frutos rojos, crep de centollo sobre salsa de marisco, rapito a la donostiarra, solomillo de vacuno al px sobre puré trufado de patata, Ferrero Rocher con helado de turrón y, como no, uvas de la suerte. , crema de bogavante, rape a la donostiarra, solomillo de vacuno al oporto sobre puré, trufado de patata, ferrero rocher con helado de turrón y uvas de la suerte. Los vinos elegidos para la cena son Blanco Torre la Moreira de Marqués de Vizhoja, Albariño Tinto Ramón Bilbao Cr. Para el brindis, se ha elegido el cava Segura Viudas Gran Reserva Brut Vintage.

Dentro del precio final, la cena incluye el clásico cotillón de Nochevieja, así como baile con dj y barra libre durante toda la velada además de chocolate con bizcochos y candy bar. El precio final es de 175 euros.

Comida de Año Nuevo

Para la comida del primer día de 2026, el Hotel Infantas de León propone un cuidadoso menú con gambones al horno aromatizados al whisky, crema de nécoras con langostinos al armagnat y a escoger entre merluza rellena de centollo con salsa de cava o lingote de cordero lechal sobre puré de patatas, jugo de su cocción y manzana en textura. De postre, mousse de chocolate blanco con fruta de la pasión y mango con helado cheesecake. Los vinos Blanco Marques de Vizhoja o el Tinto Ederra Cr. de la Rioja serán los vinos que acompañen esta comida de Año Nuevo. El precio es de 60 euros por persona.

Comida del Día de Reyes

El menú para el Día de Reyes lo forman concha de peregrino rellena de chipirones y langostinos gratinados con mozzarella, crema de nécoras con langostinos al armagnac y a escoger meluza rellena de centollo conm salsa de cava o confit de pato con patata panadera y salsa de frutos. El tradicional roscón de Reyes se ofrecerá al final de la comida. La bodega la componen el vino Blanco Marques de Vizhoja o el Tinto Ederra Cr. de la Rioja. El precio es de 58 euros por persona.

Menús infantiles

Para Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes, el menú especial para los más pequeños lo conforma una deliciosa pasta fresca con tomate, unos fingers de pollo con croquetas y patatas fritas y un helado. Para acompañar, el restaurante ofrece refrescos y zumos. El precio es de 25 euros por persona. Para Nochevieja, jamón ibérico y cecina de León, una selección de fritos variados, escalopes de solomillo y helados, refrescos y zumos. El precio es de 60 euros por persona.

El Hotel Infantas de León ya acepta reservas para cada una de estas comidas y cenas ya que cuenta con un aforo limitado. Además, desde el local recuerdan que todos aquellos que deseen alojarse en hotel una vez acabadas las veladas, el hotel ofrece tarifas especiales para los invitados. En caso de que algún comensal lo solicite, los menús podrán ser modificados y adaptados para evitar problemas derivados de las alergias e intolerancias