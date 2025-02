Preppy te trae la joyería perfecta con un toque leonés para San Valentín

Pablo Álvarez León Miércoles, 5 de febrero 2025, 08:15 Compartir

Con la llegada de San Valentín, pocos regalos más originales hay para sorprender a tu pareja que una joya inspirada en León. Gracias a Preppy, podrás hacerte con piezas de coleccionismo inspiradas en el arte y la tradición de la provincia. Cada pieza es elaborada artesanalmente por expertos joyeros, que combinan técnicas tradicionales con la innovación moderna, garantizando así la máxima calidad. Un detalle cargado de belleza y simbolismo con el que mostrar todo tu amor a esa persona tan especial el próximo día 14. El amor, además de un sentimiento, es arte y, en esta labor, no hay mejor aliado para encontrar la joya perfecta que Preppy.

Dentro de la amplia lista de joyas que ofrece Preppy, tres colecciones encajan como anillo al dedo de cara al día de San Valentín. Una de ellas es La Lola, una selección de joyería que se inspira en la emblemática figura que preside el conocido pub musical de la ciudad. Donada a la ciudad en el año 2006, La Lola es uno de los temas más reconocidos del grupo Leonés Café Quijano. En la página web de Preppy, puedes hacerte con un colgante o con unos pendientes que rinden un merecido tributo al reconocido grupo leonés.

Otra de las colecciones de Preppy basadas en la historia de la ciudad tiene como protagonista la imponente Casa Botines. El edificio fue declarado Monumento Histórico de Interés Cultural en 1969 y, desde entonces, su fama no ha dejado de crecer. Son miles los turistas que se acercan hasta León para ver uno de los pocos edificios que el escultor catalán diseñó fuera de su tierra. Smara, la cara visible de Preppy, es una enamorada de su tierra y busca plasmar la belleza de la ciudad en unas joyas con evidente inspiración leonesa. En esta colección, Preppy ha reflejado la magia y la luz del edificio en una colección centrada en el Torreón Noroeste, la lámpara del Sotabanco, y en las mirillas que adornan las puertas de «La Casa del Dragón». Desde solo 130 euros, podrás hacerte con piezas de una colección única y con marcado ADN leonés.

Por último, la colección Reinas de León rinde un sentido homenaje a tres de las mujeres más importantes de la historia de la provincia, Doña Elvira, Doña Urraca y Doña Sancha. Gracias a ellas, la colegiata de San Isidoro adquirió la fama y el reconocimiento del que hace gala en la actualidad. En un mundo de hombres, las tres infantas desempeñaron un rol fundamental. De hecho, Urraca fue la primera mujer reina de pleno derecho en Europa en el siglo XII. Por su trascendencia y legado, ahora las tres mujeres tienen un homenaje perfecto en la joya elaborada por Preppy. Si todavía no sabes que regalar a tu pareja en San Valentín, hazte ya con la medalla de las Reinas de León que ofrece Preppy en su página web.

Recogida en Bufete Morada

Para hacerte con estas piezas, puedes consultar su página web y hacer los pedidos de manera online. Para la recogida en tienda, todos los compradores pueden acercarse hasta la Calle La Rúa nª6 para recoger unas joyas con historia propia. Desde que arrancarán su aventura en 2021, Preppy no ha dejado de innovar y sacar a la venta colecciones de joyería que reflejan a la perfección la esencia de la ciudad.

En la elaboración de cada complemento, Preppy emplea plata de ley (925mm), con acabados en oro de 18 Kts. o baño de platino, y adornos de cristales de Swarovski y zirconitas de 1ª calidad. Cada pieza es elaborada artesanalmente por expertos joyeros, que combinan técnicas tradicionales con la innovación moderna, garantizando así la máxima calidad.

En Preppy, no solo se enfocan en la belleza de las joyas, sino también en la sostenibilidad. En todas sus elaboraciones utilizan materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente para minimizar el impacto en la naturaleza. Su misión es que cada cliente no solo lleve consigo una joya, sino también un pedazo de León y la historia que la inspira. No hay mejor regalo para tu pareja en San Valentín que una pieza de joyería que te conecte con la magia de nuestra tierra. Para conocer más acerca de su trabajo, puedes consultar sus perfiles en Facebook e Instagram, en donde Smara publica de manera regular las últimas novedades de Preppy.